Германия и Китай стремятся разрешить кризис на мировом рынке стали в рамках G20

Германия и Китай на фоне введения пошлин со стороны США на сталь и алюминий выступают за поиск решения ситуации на мировом рынке стали в рамках специального Глобального форума стран Большой двадцатки. Это подчеркнули канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора 17 марта, сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

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“Они обсудили проблему избыточных мощностей в сталелитейной отрасли в мире и высказались за то, чтобы продолжать работать над решением в рамках Глобального форума G20”, — говорится в сообщении Зайберта, опубликованном на сайте канцлера Германии. Как отметил представитель правительства ФРГ, Меркель и Си Цзиньпин “в этой взаимосвязи отметили смысле тесной многостороннего сотрудничества в сфере торговли”.

Также лидеры двух стран выступили за “углубление стратегического партнерства” между Германией и Китаем, говорится в сообщении.

На данный момент в мире присутствуют избыточные производственные мощности по производству стали, около половины из них размещены в Китае, отмечает агентство dpa со ссылкой на отраслевые данные.

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Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом американский лидер не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных пошлин — среди них Канада, Мексика и Австралия. Так, пошлины, которые вступят в силу через 15 дней, с самого начала не будут применяться по отношению к Канаде и Мексике в связи с тем, что Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). “Президент признает, что Канада и Мексика представляют особый случай”, — пояснили в Белом доме.

Решение США о пошлинах на сталь и алюминий жестко критикуют в ЕС и Китае и пообещали прибегнуть к контрмерам. В частности еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что если пошлины будут действительно введены, ЕС обратится во Всемирную торговую организацию и искать поддержки со стороны других крупных производителей стали — Канады, Бразилии, Японии и Китая.

Также ЕС может ввести спецпошлины на сталь и алюминий, а также мотоциклы, бурбон, джинсы, арахисовое масло, апельсиновый сок и другие товары из США. Однако США и ЕС намерены продолжать переговоры для решения торгового спора.