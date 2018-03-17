Німеччина і Китай прагнуть вирішити кризу на світовому ринку сталі в рамках G20

Німеччина та Китай на тлі запровадження мит з боку США на сталь та алюміній виступають за пошук розв’язання ситуації на світовому ринку сталі в рамках спеціального Глобального форуму країн Великої двадцятки. На цьому наголосили канцлерка ФРН Анґела Меркель та лідер КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови 17 березня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

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“Вони обговорили проблему надлишкових потужностей у сталеливарній галузі в світі та висловилися за те, щоб продовжувати працювати над рішенням у рамках Глобального форуму G20”, — йдеться у повідомленні Зайберта, опублікованому на сайті канцлерки Німеччини. Як зазначив речник уряду ФРН, Меркель та Сі Цзіньпін “у цьому взаємозв’язку наголосили на значенні тісної багатосторонньої співпраці у сфері торгівлі”.

Також лідери обох країн виступили за “поглиблення стратегічного партнерства” між Німеччиною та Китаєм, йдеться в повідомленні.

На даний момент у світі наявні надлишкові виробничі потужності з виробництва сталі, близько половини з них розміщені в Китаї, зазначає агентство dpa з посиланням на галузеві дані.

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Нагадаємо, 8 березня 45-й президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про введення 25-відсоткового мита на ввезення сталі і 10-процентної — на ввезення алюмінію. При цьому американський лідер не виключив, що ряд країн буде звільнений від виплат митних зборів — серед них Канада, Мексика і Австралія. Так, мита, які вступлять у силу через 15 днів, з самого початку не будуть застосовуватися по відношенню до Канади і Мексики у зв’язку з тим, що Вашингтон має намір оцінити прогрес у переговорах щодо перегляду Угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). “Президент визнає, що Канада і Мексика представляють особливий випадок”, — пояснили в Білому домі.

Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко критикують в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема єврокомісарка з питань торгівлі Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі — Канади, Бразилії, Японії та Китаю.

Також ЄС може запровадити спецмита на сталь та алюміній, а також мотоцикли, бурбон, джинси, арахісове масло, апельсиновий сік та інші товари зі США. Проте США та ЄС мають намір продовжувати переговори задля розв’язання торговельної суперечки.