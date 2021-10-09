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Германия и Франция требуют от Польши соблюдения правил ЕС

Германия и Франция требуют от Польши соблюдения правил ЕС

Киев  •  УНН

 • 24040 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На фоне спора Польши с Евросоюзом по поводу верховенства законов министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразили поддержку Европейской комиссии (ЕК), передает УНН со ссылкой на совместное заявление глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции, обнародованном вечером в пятницу, 8 октября.

Цитата

“После того, как стало известно о решении польского Конституционного суда от 7 октября мы напоминаем, что членство в ЕС сопровождается полной и безоговорочной преданностью общим ценностям и правилам”, — говорится в заявлении.

“Уважение к ним и их соблюдение должны быть обеспечены каждым государством-членом, что, разумеется, относится и к Польше, которая занимает центральное место в ЕС”, — отмечается в документе. При этом подчеркивается, что речь идет не только о моральных, но и юридических обязательствах. “В этом контексте мы вновь заявляем о нашей поддержке Еврокомиссии, чтобы она, как хранительница договоров, гарантировала соблюдение европейского права”, — заключили немецкий и французский министры.

Вердикт польского суда

Конституционный суд (КС) в Польше в четверг, 7 октября, признал примат законодательства этой страны над законами Евросоюза. Отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с Конституцией Польши, постановил суд. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

В Еврокомиссии заявили, что не намерены оставлять решение суда без ответа. Брюссель “без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами с целью обеспечить одинаковое применение и целостность законодательства ЕС”, подчеркнул комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он не назвал конкретные меры, указав лишь, что они могут уйти в течение нескольких недель или даже дней.

В апреле 2020 года ЕК инициировала новое расследование в отношении Польши через реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют привести эту систему в соответствие стандартам ЕС. А в 2018 году Европарламент нарушил штрафную процедуру в отношении Венгрии, обвинив Будапешт в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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