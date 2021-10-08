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У МЗС Франції назвали рішення Польщі про верховенство законів республіки - "атакою на ЄС"

У МЗС Франції назвали рішення Польщі про верховенство законів республіки - "атакою на ЄС"

Київ • УНН

 • 19049 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Франція вважає атакою на Євросоюз оголошення Конституційним судом Польщі пріоритету її основного закону над нормами співтовариства. Про це заявив у п’ятницю в ефірі телеканалу BFM державний секретар при французькому МЗС Клеман Бон, пише УНН.

Деталі

“Проголошення Конституційним судом Польщі верховенства її права над європейськими нормами є атакою на Євросоюз, — сказав він. — Польська влада не поважає цінності і фундаментальні правила союзу”.

На думку Бона, “існує ризик виходу Польщі з ЄС де-факто”. “Коли ви стверджуєте, що ваші власні правила важливіше умов контракту, тоді немає контракту, немає участі, — зазначив держсекретар. — Це аж ніяк не технічне, а юридичне, політичне питання, і це вбудовується в довгу хроніку провокацій щодо Євросоюзу”.

Також він заявив, що Польща ризикує позбутися фінансової допомоги Євросоюзу на відновлення економіки після пандемії, якщо відмовиться виконувати правила спільноти. “Єврокомісія чітко попередила: якщо Польща не буде дотримуватися правил Євросоюзу, організація не надасть фінансову підтримку (в рамках плану відновлення економіки)”, — зазначив він. За словами дипломата, “ніхто не примушує до членства в ЄС”. “З союзу можна вийти”, — сказав він, нагадавши, що саме так вчинила Велика Британія.

Primauté du droit polonais: pour Clément Beaune ( @CBeaune ), “c’est une attaque contre l’Union européenne” pic.twitter.com/zum6zDhC12

— BFMTV (@BFMTV) October 8, 2021

Контекст

Наприкінці 2020 року Рада ЄС та Європарламент досягли угоди, згідно з якою дотримання принципу верховенства права вперше стає вирішальним критерієм розподілу бюджетних витрат між членами спільноти. Йдеться про всі кошти бюджету ЄС, включаючи фонд відновлення країн Євросоюзу після пандемії. Угорщина і Польща, які регулярно зазнають критики Євросоюзу через розбіжності з Брюсселем в питаннях оцінки дотримання норм верховенства права, виступали проти.

КС Польщі у четвер підтвердив невідповідність норми про домінування європейського права над положеннями конституції республіки. Із запитом про перевірку переваги одного закону над іншим в КС звернувся у березні прем’єр-міністр країни Матеуш Моравєцкій. У Раді міністрів Польщі задумалися про перевищення судом ЄС повноважень, що полягає в утвердженні верховенства європейського права над польською конституцією. Це сталося після того, як Європейський суд юстиції ухвалив рішення, згідно з яким чергова реформа польської судової системи, що стосується Національної судової ради, може порушувати законодавство ЄС. Інстанція постановила, що в разі підтвердження порушення принцип верховенства права Євросоюзу накладає на національний суд обов’язок не дотримуватися таких поправок.

При цьому прем’єр Польщі заявив, що країна “має намір залишатися у європейській сім’ї народів” не дивлячись на скандальне рішення по законодавству.

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