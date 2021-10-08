В МИД Франции назвали решение Польши о верховенстве законов республики - "атакой на ЕС"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Франция считает атакой на Евросоюз объявление Конституционным судом Польши приоритета ее основного закона над нормами сообщества. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала BFM государственный секретарь при французском МИД Клеман Бон, пишет УНН.
Детали
“Провозглашение Конституционным судом Польши верховенства ее права над европейскими нормами является атакой на Евросоюз, — сказал он. — Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза”.
По мнению Бона, “существует риск выхода Польши из ЕС де-факто”. “Когда вы утверждаете, что ваши собственные правила важнее условий контракта, тогда нет контракта, нет участия, — отметил госсекретарь. — Это отнюдь не технический, а юридический, политический вопрос, и это встраивается в длинную хронику провокаций в отношении Евросоюза”.
Также он заявил, что Польша рискует лишиться финансовой помощи Евросоюза на восстановление экономики после пандемии, если откажется выполнять правила сообщества. “Еврокомиссия четко предупредила: если Польша не будет соблюдать правила Евросоюза, организация не предоставит финансовую поддержку (в рамках плана восстановления экономики)”, — отметил он. По словам дипломата, “никто не принуждает к членству в ЕС”. “Из союза можно выйти”, — сказал он, напомнив, что именно так поступила Великобритания.
Primauté du droit polonais: pour Clément Beaune (@CBeaune), "c'est une attaque contre l'Union européenne" pic.twitter.com/zum6zDhC12— BFMTV (@BFMTV) October 8, 2021
Контекст
В конце 2020 года Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения, согласно которому соблюдение принципа верховенства права впервые становится решающим критерием распределения бюджетных расходов между членами сообщества. Речь идет обо всех средствах бюджета ЕС, включая фонд восстановления стран Евросоюза после пандемии. Венгрия и Польша, которые регулярно подвергаются критике Евросоюза из-за разногласий с Брюсселем в вопросах оценки соблюдения норм верховенства права, выступали против.
КС Польши в четверг подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. С запросом о проверке превосходства одного закона над другим в КС обратился в марте премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Совете министров Польши задумались о превышении судом ЕС полномочий, заключающемся в утверждении верховенства европейского права над польской конституцией. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции принял решение, согласно которому очередная реформа польской судебной системы, касающаяся Национального судебного совета, может нарушать законодательство ЕС. Инстанция постановила, что в случае подтверждения нарушения принцип верховенства права Евросоюза накладывает на национальный суд обязанность не соблюдать такие поправки.
При этом премьер Польши заявил, что страна “намерена оставаться в европейской семье народов” несмотря на скандальное решение по законодательству.