Німеччина і Франція вимагають від Польщі дотримання правил ЄС

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"Після того, як стало відомо про рішення польського Конституційного суду від 7 жовтня, ми нагадуємо, що членство в ЄС супроводжується повною і беззастережною відданістю спільним цінностям і правилам", - йдеться в заяві.

"Повага до них і їх дотримання повинні бути забезпечені кожною державою-членом, що, зрозуміло, відноситься і до Польщі, яка займає центральне місце в ЄС", - зазначається в документі. При цьому підкреслюється, що мова йде не тільки про моральні, а й юридичні зобов'язання. "У цьому контексті ми знову заявляємо про нашу підтримку Єврокомісії, щоб вона, як хранителька договорів, гарантувала дотримання європейського права", - уклали німецький і французький міністри.

Вердикт польського суду

Конституційний суд (КС) Польщі в четвер, 7 жовтня, визнав примат законодавства цієї країни над законами Євросоюзу. Окремі положення законодавства ЄС несумісні з Конституцією Польщі, постановив суд. Із запитом про перевірку переваги одного закону над іншим в КС звернувся в березні глава уряду Польщі Матеуш Моравецький.

У Єврокомісії заявили, що не мають наміру залишати рішення суду без відповіді. Брюссель "без коливань скористається своїми повноваженнями відповідно до договорів з метою забезпечити однакове застосування і цілісність законодавства ЄС", підкреслив комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Він не назвав конкретні заходи, вказавши лише, що вони можуть піти протягом декількох тижнів або навіть днів.

У квітні 2020 року ЄК ініціювала нове розслідування відносно Польщі через реформи судової системи в цій країні. Від Варшави вимагають привести цю систему у відповідність стандартам ЄС. А в 2018 році Європарламент порушив штрафну процедуру щодо Угорщини, звинувативши Будапешт в неповазі європейських цінностей і порушенні принципів правової держави.