Германия берет на себя инициативу: Подоляк о поставках оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Германия начала брать на себя инициативу в вопросах поставок оружия Украине. Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью BILD, пишет УНН.
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"Что мне действительно нравится в этом пакете [помощи Украине]: Германия берет на себя инициативу, признает исторический момент и понимает, что теперь нужно установить правильный курс" - сказал Подоляк.
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Подоляк также отметил, что видит новую поставку оружия как свидетельство изменения политики федерального правительства.
"Этот пакет показывает, что произошло фундаментальное изменение в представлении о том, насколько опасен российский режим для всего мира и как эта война должна закончиться" - подчеркнул он.
Советник руководителя ОП также добавил, что для контрнаступления Украине необходимо накопить силы, чем страна сейчас и занимается.
"Чтобы минимизировать наши потери и двигаться вперед эффективнее, необходимо накопить определенные силы. Это происходит прямо сейчас", - заметил Подоляк.
Он подчеркнул, что контрнаступление — это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Прежде всего, это "множество действий, некоторые из которых уже осуществляются".
Так, Подоляк отметил более интенсивный обстрел российской тыловой поддержки, что снижает возможности российской армии.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что страна приняла решение о предоставлении Украине нового пакета помощи на 2,7 миллиарда евро.