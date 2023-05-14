Німеччина бере на себе ініціативу: Подоляк про постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Німеччина почала брати на себе ініціативу в питаннях постачання зброї Україні. Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BILD, пише УНН.
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"Що мені справді подобається в цьому пакеті [допомоги Україні]: Німеччина бере на себе ініціативу, визнає історичний момент і розуміє, що тепер потрібно встановити правильний курс" - сказав Подоляк.
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Подоляк також зазначив, що бачить нову поставку зброї як свідчення зміни політики федерального уряду.
"Цей пакет показує, що відбулася фундаментальна зміна в уявленні про те, наскільки небезпечним є російський режим для всього світу і як ця війна має закінчитися" - підкреслив він.
Радник керівника ОП також додав, що для контрнаступу Україні необхідно накопичити сили, чим країна зараз і займається.
"Щоб мінімізувати наші втрати і рухатися вперед ефективніше, необхідно накопичити певні сили. Це відбувається прямо зараз", - зауважив Подоляк.
Він підкреслив, що контрнаступ — це не разовий захід, який розпочався сьогодні і закінчиться завтра. Перш за все, це "безліч дій, деякі з яких уже здійснюються".
Так, Подоляк наголосив на інтенсивнішому обстрілі російської тилової підтримки, що знижує можливості російської армії.
Нагадаємо
Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що країна прийняла рішення про надання Україні нового пакету допомоги на 2,7 мільярда євро.