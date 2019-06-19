Николя Саркози будут судить по обвинению в коррупции

Кассационный суд Парижа отклонил последнее ходатайство Николя Саркози, по обжалованию передачи дела в суд. Также, во вторник суд отклонил апелляцию адвоката Саркози Тьерри Эрзога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера, которые также являются фигурантами этого дела.

Таким образом, Николя Саркози станет первым президентом в истории Пятой Республики, которого будут судить по обвинению в коррупции. Он предстанет перед судом в ближайшие месяцы.

Следователи считают, что в 2014 году он попытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур.

Напомним, бывший глава МИД Ливии Абдель Рахман Мохаммад Шалгам опроверг утверждение о том, что ливийские власти во главе с руководителем Джамахирии Муаммаром Каддафи финансировала предвыборную кампанию экс-президента Франции Николя Саркози в 2007 году.