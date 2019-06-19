Ніколя Саркозі судитимуть за обвинуваченням у корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Касаційний суд Парижу відхилив клопотання екс-президента Франції Ніколя Саркозі, який виступав проти передачі до суду справи, по якій обвинувачується у спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал LCI.
Касаційний суд Парижу відхилив останнє клопотання Ніколя Саркозі, щодо оскарження передачі справи до суду. Також, у вівторок суд відхилив апеляцію адвоката Саркозі Тьєррі Ерзог та колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера, які також є фігурантами цієї справи.
Таким чином, Ніколя Саркозі стане першим президентом в історії П’ятої Республіки, якого будуть судити за обвинуваченням у корупції. Він постане перед судом у найближчі місяці.
Слідчі вважають, що у 2014 році він спробував через Ерзог отримати закриту службову інформацію від Азібера. На їхню думку, екс-президент хотів повернути свої робочі записи, конфісковані в рамках розслідування справи про нелегальне фінансування у 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.
Нагадаємо, колишній голова МЗС Лівії Абдель Рахман Мохаммад Шалгам спростував твердження про те, що лівійська влада на чолі з керівником Джамахірії Муаммаром Каддафі фінансувала передвиборчу кампанію екс-президента Франції Ніколя Саркозі у 2007 році.