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Ніколя Саркозі судитимуть за обвинуваченням у корупції

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Касаційний суд Парижу відхилив клопотання екс-президента Франції Ніколя Саркозі, який виступав проти передачі до суду справи, по якій обвинувачується у спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал LCI.

Ніколя Саркозі судитимуть за обвинуваченням у корупції

Касаційний суд Парижу відхилив останнє клопотання Ніколя Саркозі, щодо оскарження передачі справи до суду. Також, у вівторок суд відхилив апеляцію адвоката Саркозі Тьєррі Ерзог та колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера, які також є фігурантами цієї справи.

Таким чином, Ніколя Саркозі стане першим президентом в історії П’ятої Республіки, якого будуть судити за обвинуваченням у корупції. Він постане перед судом у найближчі місяці.

Слідчі вважають, що у 2014 році він спробував через Ерзог отримати закриту службову інформацію від Азібера. На їхню думку, екс-президент хотів повернути свої робочі записи, конфісковані в рамках розслідування справи про нелегальне фінансування у 2007 році його виборчої кампанії співвласницею французької косметичної компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур.

Нагадаємо, колишній голова МЗС Лівії Абдель Рахман Мохаммад Шалгам спростував твердження про те, що лівійська влада на чолі з керівником Джамахірії Муаммаром Каддафі фінансувала передвиборчу кампанію екс-президента Франції Ніколя Саркозі у 2007 році.

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