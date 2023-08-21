Никогда не сомневайтесь, нужны ли вы Украине - Елена Зеленская обратилась к украинским вынужденным переселенцам

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«Благодарна Дании за этот жест, за возможность быть здесь и за ежедневную поддержку и помощь Украине и украинцам. Дания не только оказывает помощь в обороне. Она участвует в восстановлении школ, больниц, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, поддерживает украинскую экономику и наиболее пострадавшие регионы, на дипломатическом уровне осуждает похищение украинских детей. И сегодня свечи в этих древних стенах – символ не только памяти’памяти, но и общей надежды», – отметила супруга Президента.

Детали

Супруга Главы государства и Ее Королевское Высочество Кронпринцесса Мэри приняли участие в церковной службе в соборе г. Гадерслев. Богослужение состоялось в знак поддержки украинского народа. К нему присоединились вынужденные переселенцы из Украины, которые нашли приют в Дании.

Участники зажгли свечи в память об украинских детях, погибших из-за российской агрессии.

Елена Зеленская и Кронпринцесса Мэри во время встречи в соборе познакомились с украинскими и датскими волонтерами, которые помогают временным переселенцам из Украины с адаптацией и устройством.

Первая леди Украины подчеркнула, что украинские переселенцы сегодня являются амбассадорами языка, культуры, истории и современности нашей страны. Они своим примером показывают, как украинцы не только борются, но и живут, преодолевают проблемы, поддерживают друг друга.

«Хочу сказать всем украинским переселенцам, куда бы ни забросила их война: никогда не сомневайтесь, нужны ли вы Украине. Вы и есть Украина. Какой каждый из нас, такая и она. И будет она такой, какой мы ее сделаем», – резюмировала Елена Зеленская.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию, где сегодня встретился с премьер-министром Метте Фредериксен.