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Ніколи не сумнівайтеся, чи потрібні ви Україні - Олена Зеленська звернулась до українських вимушених переселенців

Ніколи не сумнівайтеся, чи потрібні ви Україні - Олена Зеленська звернулась до українських вимушених переселенців

Київ • УНН

 • 2696743 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська разом із Президентом Володимиром Зеленським прибула з робочим візитом до Данії, де взяла участь у церковній службі в соборі м. Гадерслев та звернулась до українських вимушених переселенців. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента України, пише УНН.

Цитата 

«Вдячна Данії за цей жест, за можливість бути тут і за щоденну підтримку й допомогу Україні та українцям. Данія не лише надає допомогу в обороні. Вона бере участь у відновленні шкіл, лікарень, бомбосховищ, водо-, тепло- й енергопостачання, підтримує українську економіку та найбільш постраждалі регіони, на дипломатичному рівні засуджує викрадення українських дітей. І сьогодні свічки в цих древніх стінах – символ не тільки пам’яті, а й спільної надії», – зазначила дружина Президента. 

Деталі 

Дружина Глави держави та Її Королівська Високість Кронпринцеса Мері взяли участь у церковній службі в соборі м. Гадерслев. Богослужіння відбулося на знак підтримки українського народу. До нього долучилися вимушені переселенці з України, які знайшли прихисток у Данії.

Учасники запалили свічки у пам’ять про українських дітей, які загинули через російську агресію.

Олена Зеленська та Кронпринцеса Мері під час зустрічі в соборі познайомилися з українськими й данськими волонтерами, які допомагають тимчасовим переселенцям з України з адаптацією та влаштуванням. 

Перша леді України  наголосила, що українські переселенці сьогодні є амбасадорами мови, культури, історії й сучасності нашої країни. Вони своїм прикладом показують, як українці не лише борються, а й живуть, долають проблеми, підтримують одне одного.

«Хочу сказати всім українським переселенцям, хоч би куди закинула їх війна: ніколи не сумнівайтеся, чи потрібні ви Україні. Ви і є Україна. Який кожен із нас, така й вона. І буде вона такою, якою ми її зробимо», – резюмувала Олена Зеленська.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де сьогодні зустрівся з премʼєр-міністром Метте Фредеріксен.

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