Никогда не говори "никогда": Блинкен допустил признание рф спонсором терроризма

Детали

Сенатор-республиканец Линдси Грэмом, настаивая на необходимости признания рф государством-спонсором терроризма, отметил: "Мы же все здесь хотим, чтобы Китай не помогал россии, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили россию государством-спонсором терроризма, чтобы удержать такие страны, как Китай, от предоставления им оружия.

Прошли месяцы, а ничего не произошло. Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы же никогда не объявите россию государством-спонсором терроризма, не так ли?"

Госсекретарь США отреагировал на это заявление красноречивым: "Никогда не говори "никогда"”.

Дополнение

В дальнейшей дискуссии Блинкен подчеркнул, что ранее введенные санкции и полномочия, которыми обладают США, удержали Пекин от военной помощи москве.

В случае признания россии государством-спонсором терроризма, москва оказалась бы в международной изоляции, а также это вынудило бы США к дополнительным ограничениям в отношении стран, сотрудничающих с рф. Государственный департамент имеет полномочия определять такой статус.

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