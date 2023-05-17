Ніколи не кажи “ніколи”: Блінкен допустив визнання рф спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен допустив можливість визнання росії як державу-спонсора тероризму. Про це він заявив на слуханні у комітеті Сенату США, присвяченому Китаю, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Сенатор-республіканець Ліндсі Гремом, наполягаючи на необхідності визнання рф державою-спонсором тероризму зауважив: "Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї.
Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?"
Держсекретар США відреагував на цю заяву красномовним: "Ніколи не кажи "ніколи””.
Доповнення
У подальшій дискусії Блінкен наголосив, що раніше запроваджені санкції й повноваження, які мають США, утримали Пекін від військової допомоги Москві.
У разі визнання росії державою-спонсором тероризму, москва опинилась б у міжнародній ізоляції, а також змусило б США до додаткових обмежень у відношенні країн, які співпрацюють з рф. Державний департамент має повноваження визначати такий статус.
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