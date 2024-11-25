Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман вместе со своим мужем планирует вернуться в Австралию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Николь Кидман и ее муж Кит Урбан рассматривают возможность вернуться в Австралию после очень тяжелого года съемок в США.

57-летняя звезда "Большой маленькой лжи" недавно пережила личную трагедию - в сентябре этого года умерла ее мать Джанель.

Говорят, что родные Николь переживают, что актриса страдает из-за выгорания. Ведь в последнее время Николь Кидман имела очень насыщенный график, рекламируя свои последние фильмы и снимая еще один проект.

"Николь и Кит пережили худший год за всю их историю, они почти не проводили времени вместе, и она оставалась наедине в течение некоторых самых болезненных периодов", - рассказал источник Woman's Day.

К тому же сообщается, что Кит Урбан рассматривает возможность отказаться от гастролей, чтобы поддержать жену.

Сейчас Николь находится в США на съемках предстоящего 6-серийного криминального сериала "Скарпетта". Также она посещала многочисленные мероприятия, рекламируя ее последний фильм "Девочка", который выйдет в прокат в декабре.

В течение напряженного года Николь Кидман также успела сняться в комиксе Netflix о разнице в возрасте A Family "Семейное дело".

Николь в последние месяцы заполнила свой график съемками. Она сыграла главную роль в триллере "Великолепная пара" от Netflix и второй серии "Спецоперации: Львица".

Николь все еще выглядит так же прекрасно, как всегда, но она пережила столько всего, и, кажется, она справляется со своим горем, бросаясь на работу - сообщил источник журнала Woman's Day.

Напомним

На церемонии вручения губернаторской премии Николь Кидман пришлось снять туфли из-за неудобной высоты пюпитра. 57-летняя актриса босиком вручила награду Джульет Тейлор в бальном зале Ray Dolby.

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