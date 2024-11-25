Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года
Киев • УНН
После смерти матери и напряженного года съемок Николь Кидман с мужем Китом Урбаном рассматривают переезд в Австралию. Близкие актрисы обеспокоены ее эмоциональным выгоранием из-за плотного рабочего графика.
Николь Кидман вместе со своим мужем планирует вернуться в Австралию. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Николь Кидман и ее муж Кит Урбан рассматривают возможность вернуться в Австралию после очень тяжелого года съемок в США.
57-летняя звезда "Большой маленькой лжи" недавно пережила личную трагедию - в сентябре этого года умерла ее мать Джанель.
Говорят, что родные Николь переживают, что актриса страдает из-за выгорания. Ведь в последнее время Николь Кидман имела очень насыщенный график, рекламируя свои последние фильмы и снимая еще один проект.
"Николь и Кит пережили худший год за всю их историю, они почти не проводили времени вместе, и она оставалась наедине в течение некоторых самых болезненных периодов", - рассказал источник Woman's Day.
К тому же сообщается, что Кит Урбан рассматривает возможность отказаться от гастролей, чтобы поддержать жену.
Сейчас Николь находится в США на съемках предстоящего 6-серийного криминального сериала "Скарпетта". Также она посещала многочисленные мероприятия, рекламируя ее последний фильм "Девочка", который выйдет в прокат в декабре.
В течение напряженного года Николь Кидман также успела сняться в комиксе Netflix о разнице в возрасте A Family "Семейное дело".
Николь в последние месяцы заполнила свой график съемками. Она сыграла главную роль в триллере "Великолепная пара" от Netflix и второй серии "Спецоперации: Львица".
Николь все еще выглядит так же прекрасно, как всегда, но она пережила столько всего, и, кажется, она справляется со своим горем, бросаясь на работу
Напомним
На церемонии вручения губернаторской премии Николь Кидман пришлось снять туфли из-за неудобной высоты пюпитра. 57-летняя актриса босиком вручила награду Джульет Тейлор в бальном зале Ray Dolby.
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