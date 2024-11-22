Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш объявили лучшей исполнительницей года по версии Apple Music. Ее признали чрезвычайно влиятельной певицей и автором песен в течение 2024 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на сайт компании Apple.

Детали

После второй победы на премии "Оскар" и двух дополнительных премий "Грэмми" за вклад в полнометражный фильм Греты Гервиг о Барби "Для чего я создана?" Билли выпустила свой третий полноформатный альбом "HIT ME HARD AND SOFT". После релиза альбом занял первое место во все жанровом чарте альбомов Apple Music в 138 странах мира.

Интересно, что в этом году певица была номинирована еще на семь наград GRAMMY. Также Билли Айлиш стала первым человеком, который дважды получила награду "Исполнитель года" Apple Music, первую она получила в 2019 году.

"С момента, когда мы впервые услышали "Ocean Eyes" почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли", - сказала Рэйчел Ньюман, старший директор Apple Music по контенту и редакции.

Сама же певица отметила, что Apple Music активно поддерживают ее музыку и для нее было большой честью получить признание "Исполнитель года".

Напомним

Бейонсе обошла Jay-Z по количеству номинаций на "Грэмми" благодаря альбому Cowboy Carter. Певица получила 11 новых номинаций, включая "Лучший альбом" и "Песню года".

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