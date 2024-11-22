Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music
Киев • УНН
Apple Music признала Билли Айлиш артисткой 2024 года после успеха ее альбома «HIT ME HARD AND SOFT». Певица стала первой исполнительницей, которая дважды получила это звание после 2019 года.
Билли Айлиш объявили лучшей исполнительницей года по версии Apple Music. Ее признали чрезвычайно влиятельной певицей и автором песен в течение 2024 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на сайт компании Apple.
Детали
После второй победы на премии "Оскар" и двух дополнительных премий "Грэмми" за вклад в полнометражный фильм Греты Гервиг о Барби "Для чего я создана?" Билли выпустила свой третий полноформатный альбом "HIT ME HARD AND SOFT". После релиза альбом занял первое место во все жанровом чарте альбомов Apple Music в 138 странах мира.
Интересно, что в этом году певица была номинирована еще на семь наград GRAMMY. Также Билли Айлиш стала первым человеком, который дважды получила награду "Исполнитель года" Apple Music, первую она получила в 2019 году.
"С момента, когда мы впервые услышали "Ocean Eyes" почти десять лет назад, мы были фанатами и поклонниками творчества Билли", - сказала Рэйчел Ньюман, старший директор Apple Music по контенту и редакции.
Сама же певица отметила, что Apple Music активно поддерживают ее музыку и для нее было большой честью получить признание "Исполнитель года".
Напомним
Бейонсе обошла Jay-Z по количеству номинаций на "Грэмми" благодаря альбому Cowboy Carter. Певица получила 11 новых номинаций, включая "Лучший альбом" и "Песню года".
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