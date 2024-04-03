Ники Минаж, Билли Айлиш, Кэти Перри и другие музыканты подписали письмо против искусственного интеллекта

Группа из 200 музыкантов подписала открытое письмо с призывом к технологическим компаниям и разработчикам не подрывать человеческую креативность с помощью инструментов искусственного интеллекта. Об этом пишет журнал TechCrunch, передает УНН.

Детали

Список исполнителей, подписавшихся ниже, настолько мощный и разнообразный, что из него можно создать отличный состав Coachella - в нем есть Билли Айлиш, поместье Боба Марли, Чаппел Роан, Элвис Костелло, Грета Ван Флит, Imagine Dragons, Джон Бон Джови , Джонас Бразерс, Кейси Масгрейвс, Кэти Перри, Мак ДеМарко, Миранда Ламберт, Мамфорд и сыновья, Ники Минаж, Ной Кахан, Перл Джем, Шерил Кроу и Зейн Малик и другие.

При безответственном использовании искусственный интеллект создает огромную угрозу нашей способности защищать нашу конфиденциальность, нашу личность, нашу музыку и наши средства к существованию. Некоторые из крупнейших и самых мощных компаний без разрешения используют нашу работу для обучения моделей ИИ... Для многих работающих музыкантов, художников и авторов песен, которые просто пытаются свести концы с концами, это было бы катастрофой говорится в письме.

Отмечается, что эти художники правы. Модели искусственного интеллекта, которые создают новую музыку, художественные произведения и написания, функционируют, обучаясь на огромных наборах данных имеющейся работы. Уже сейчас можно создавать убедительные дипфейки популярных исполнителей, и технология будет только совершенствоваться.

Некоторые компании, такие как Adobe и Stability AI, работают над музыкальными генераторами ИИ, которые используют лицензированную или бесплатную музыку. Но даже эти инструменты могут негативно повлиять на исполнителей, которые создают музыку для телевизионных рекламных роликов или другие ритмы, которые артист может лицензировать для своей работы.

Это наступление на человеческое творчество должно быть прекращено. Мы должны защищать от хищнического использования искусственного интеллекта для похищения голосов и образов профессиональных артистов, нарушения прав создателей и разрушения музыкальной экосистемы говорится в письме музыкантов.

Искусственный интеллект требует большие объемы электроэнергии и затрудняет переход на безуглеродные технологии