Никто никуда не едет: в оккупированном Донецке рассказали об “эвакуации” населения

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“Сирена действительно была. Но мы видим, что панику нагнетают сами же “власти”. Во-первых, странно, что в самом Ростове не в курсе, что к ним хотят привезти половину Донецка, а во-вторых, у нас лично никто не стреляет прям до такой степени, чтобы куда-то уезжать”, - сообщила жительница Донецка.

Детали

По словам очевидицев, стрельба, которая происходит на окраинах Донецка, - “обычное явление, на которое уже никто из местных не обращает внимание”.

Обострение наблюдалось только 17 февраля, однако сегодня, со слов местных, в городе спокойно.

“Лично я пока никуда не собираюсь уезжать. Потому что не вижу смысла в этом. Мои друзья точно также. Знаю, что с подъезда несколько человек все же решили “эвакуироваться”, но там у одной семьи маленький ребенок. Просто если они нас сейчас повезут в тот Ростов, то потом 100% скажут добираться обратно самим. А это никому не нужно”, - рассказала очевидица.

Она также отметила, что ситуация со снятием наличных средств в банкоматах связана с выдачей зарплат, потому там можно наблюдать скопление людей.

“Каждый кадр, где есть много людей, воспринимают, как сборы людей для эвакуации. Но это все не так. Люди продолжают работать, и заниматься своими делами”, - отметила очевидица.

Что было ранее

Главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин заявил об организации с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

“... призываю жителей..., не имеющих мобилизационных распоряжений, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки уехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Он также призвал "мужчин, готовых взять оружие, защищать республику".

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

“Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.