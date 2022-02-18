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Ніхто нікуди не їде: в окупованому Донецьку розповіли про “евакуацію” населення

Ніхто нікуди не їде: в окупованому Донецьку розповіли про “евакуацію” населення

Київ • УНН

 • 119150 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Близько двох годин тому в окупованому Донецьку прозвучала сирена "цивільної оборони". Користувачі соціальних мереж, місцеві Telegram-канали публікують відео, де чутно сирену, а також видно місцевих жителів біля банкоматів і терміналів, що знімають готівку. Глави бойовиків "ДНР" і "ЛНР" зробили заяви про масову евакуацію місцевого населення в Ростовську область. Однак, у Кремлі заявили, що нічого не чули про евакуацію населення, а місцеві жителі повідомили журналісту УНН, що паніка "фейкова", і ніхто не збирається залишати Донецьк.

Цитата

“Сирена дійсно була. Але ми бачимо, що паніку нагнітає сама ж "влада". По-перше, дивно, що в самому Ростові не в курсі, що до них хочуть привезти половину Донецька, а по-друге, у нас ніхто не стріляє прям до такої міри, щоб кудись їхати",-повідомила мешканка Донецька.

Деталі

За словами очевидців, стрілянина, яка відбувається на околицях Донецька, - "звичайне явище, на яке вже ніхто з місцевих не звертає увагу".

Загострення спостерігалося лише 17 лютого, проте сьогодні, зі слів місцевих, у місті спокійно.

"Особисто я поки нікуди не збираюся їхати. Тому що не бачу сенсу в цьому. Мої друзі точно також. Знаю, що з під'їзду кілька людей все ж вирішили "евакуюватися", але там в однієї сім'ї маленька дитина. Просто якщо вони нас зараз повезуть в той Ростов, то потім 100% скажуть добиратися назад самим. А це нікому не потрібно", - розповіла очевидиця.

Вона також зазначила, що ситуація зі зняттям готівкових коштів в банкоматах пов'язана з видачею зарплат, тому там можна спостерігати скупчення людей.

" Кожен кадр, де є багато людей, сприймають, як збори людей для евакуації. Але це все не так. Люди продовжують працювати, і займатися своїми справами", - зазначила очевидиця.

Що було раніше

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін заявив про організацію з 18 лютого масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію.

Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

“... закликаю мешканців..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.

Він також закликав "чоловіків, готових взяти зброю, захищати республіку".

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.

"Звертаюся до жителів Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито ховаються за стінами вашими, ті, хто начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ", - заявив він.

У той же час глава Міністерства оборони підкреслив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій з оборони.

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