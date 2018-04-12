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Nike показала "умные" кроссовки

Nike показала "умные" кроссовки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Американский производитель спортивной экипировки тестирует умные кроссовки. В пару встроен NFC-чип, который позволяет связываться со смартфоном через приложение.Об этом сообщает УНН со ссылкой на SportTechie.

Если поднести смартфон к подошве кроссовок, то в приложении появятся календарь и приглашение на мероприятия Nike в этом мегаполисе (презентации, марафоны и прочее). Обувь будет представлена до конца апреля, её стоимость пока не известна.

Как сообщал УНН, всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви “Nike” выпустил серию футболок с логотипом “LDNR” (от “Londoner” — лондонец), приуроченную к лондонскому марафону. 

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