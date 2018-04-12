Nike показала "розумні" кросівки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Американський виробник спортивного екіпірування тестує розумні кросівки. В пару вбудований NFC-чіп, який дозволяє зв'язуватися зі смартфоном через додаток.Об це повідомляє УНН з посиланням на SportTechie.
Якщо піднести смартфон до підошви кросівок, то в додатку з'являться календар і запрошення на заходи Nike в цьому мегаполісі (презентації, марафони та інше). Взуття буде представлене до кінця квітня, його вартість поки не відома.
Як повідомляв УНН, всесвітньо відомий виробник спортивного одягу і взуття "Nike" випустив серію футболок з логотипом "LDNR" (від "Londoner" - лондонець), приурочену до лондонського марафону.