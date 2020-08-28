Никарагуа назначила почетного консула в оккупированном Крыму: МИД Украины требует отменить решение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Никарагуа назначила почетного консула в оккупированном Крыму, им оказался ранее судимый в Украине Олег Белавенцев. Украина требует срочно отменить это решение. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
"Нам стало известно, что несмотря на предупреждения Украины не прибегать к такому шагу, правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в Автономной Республике Крым, временно оккупированной Российской Федерацией. То есть, в Крыму открывается почетное консульство и назначен почетный консул Никарагуа", - сказал Кулеба.
Также он отметил, что вопиющим является факт, что на должность почетного консула назначен одиозный персонаж Олег Белавенцев.
"Напомню, что в 2019 году Святошинский районный суд города Киева приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Белавенцев был одним из активных участников попытки аннексии Крыма", - добавил Кулеба.
Кроме того, он подчеркнул, что действия Никарагуа рассматриваются как прямое нарушение законодательства Украины и международного права.
"Это откровенно недружественный шаг по отношению к нашему государству, который потакает вооруженной агрессии РФ. Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова. Мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа. Уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение", - добавил Кулеба.
По его словам, в случае игнорирования Украина начнет применять санкционные механизмы в соответствии с законодательством, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.
Напомним, украинская прокуратура инкриминировала так называемому уполномоченному представителю президента РФ в аннексированном Крыму Олегу Белавенцеву пособничество в ведении агрессивной войны; действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательстве к совершению государственной измены.