Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму: МЗС України вимагає скасувати рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Нікарагуа призначила почесного консула в окупованому Криму, ним виявився раніше засуджений в Україні Олег Белавенцев. Україна вимагає терміново скасувати це рішення. Про це наголосив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
“Нам стало відомо, що попри попередження України не вдаватися до такого кроку, уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в Автономній Республіці Крим, яка тимчасово окупована Російською Федерацією. Тобто, в Криму відкривається почесне консульство і призначений почесний консул Нікарагуа”, — сказав Кулеба.
Також він наголосив, що кричущим є факт, що на посаду почесного консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева.
“Нагадаю, що у 2019 році Святошинський районний суд міста Києва засудив Белавенцева до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів України. Белавенцев був одним із активних учасників спроби анексії Криму”, — додав Кулеба.
Окрім того він наголосив, що дії Нікарагуа розглядають як пряме порушення законодавства України та міжнародного права.
“Це відверто недружній крок щодо нашої держави, який потурає збройній агресії РФ. Ми також розглядаємо цей крок як спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова. Ми не залишимо цей крок Нікарагуа без відповіді. Вже надіслана нота уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення”, — додав Кулеба.
За його словами, у разі ігнорування Україна почне застосовувати санкційні механізми відповідно до законодавства, щоб покарати Нікарагуа за цей крок.
Нагадаємо, українська прокуратура інкримінувала так званому уповноваженому представнику президента РФ в анексованому Криму Олегу Белавенцеву пособництво у веденні агресивної війни; діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурюванні до вчинення державної зради.