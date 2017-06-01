У прокуратурі розповіли, кому з російських військових та посадовців інкримінують розв’язання війни в Україні

КИЇВ. 1 червня. УНН. Російська агресія в Україні, яка триває з 2014 року, не залишилася поза увагою українських правоохоронних органів. Низка російських військових та високопосадовців підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України, у підготовці та веденні агресивної війни та у вчиненні інших злочинів. Про деталі кримінальних проваджень УНН розповів прокурор Військової прокуратури України Руслан Кравченко.

Так званий уповноважений представник президента РФ в анексованому Криму Олег Белавенцев. Українська прокуратура інкримінує йому пособництво у веденні агресивної війни; діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурюванні до вчинення державної зради. Це провадження вже передане до Святошинського районного суду Києва.

“Мною було подано клопотання про здійснення спеціального судового провадження. Рішення буде прийнято та оголошено судом і, якщо буде призначене спеціальне судове провадження, а для цього є всі законні підстави, стороною обвинувачення буде зачитано обвинувальний акт. Я також планую звертатися до суду з позовною заявою для відшкодування завданих державі збитків”, — повідомив Р.Кравченко.

Також до Оболонського районного суду Києва переданий обвинувальний акт щодо начальника Берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації генерал-майора Олександра Острикова. Він підозрюється у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни; діях з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурювання до вчинення державної зради (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 ККУ).

Крім того, відкрито кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування Головної військової прокуратури за підозрою заступника міністра оборони РФ генерала армії Дмитра Булгакова у вчиненні планування та підготовки агресивної війни; пособництва у веденні агресивної війни; дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурювання до вчинення державної зради (ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність), ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч.1, 2 ст. 437 ККУ (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни)). Йому повідомлено про підозру 8 серпня 2016 року. Суд надав дозвіл на його затримання. Підозрюваний перебуває у розшуку і військова прокуратура також має дозвіл на здійснення щодо нього спеціального досудового розслідування.

Слідчими також здійснюється досудове розслідування щодо начальника штабу — першого заступника командуючого Чорноморського флоту Російської Федерації Олександра Носатова за аналогічною підозрою. Йому також повідомлено про підозру 8 серпня 2016 року. Суд надав військовій прокуратурі дозвіл на затримання О.Носатова, підозрюваний перебуває у розшуку.

Відбувається досудове розслідування за підозрою командира 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації капітана 1-го рангу Олександра Толмачова у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни, а також дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 ККУ). Судом надано дозвіл на його затримання, відбувається розшук. Прокуратурою вживаються всі можливі заходи для завершення досудового розслідування.

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Також відкрите кримінальне провадження і ведуться слідчі дії щодо заступника головнокомандувача Військово-морського флоту Російської Федерації віце-адмірала Олександра Федотенкова. Він також обґрунтовано підозрюється у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни; дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурювання до вчинення державної зради (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 ККУ). Йому у серпні минулого року повідомлено про підозру. Є дозвіл на його затримання та заочне розслідування. О.Федотенков перебуває у розшуку.

Досудове розслідування слідчими військової прокуратури проводиться за підозрою начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації капітана 1-го рангу Олександра Чеснокова. Йому інкримінуються аналогічні злочини.

"Ми маємо дозвіл суду на його затримання", - повідомив Р.Кравченко.

За підозрою першого заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ генерал-полковника Миколи Богдановського відбувається досудове розслідування. Крім злочинів, які інкримінуються й іншим високопосадовцям РФ, М.Богдановський підозрюється також у порушенні законів та звичаїв війни, а саме здійсненні віроломного вбивства (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 ККУ). Його звинувачують у злочинах, скоєних не лише в Криму, а й на Донбасі. Йому повідомлено про підозру і суд надав дозвіл на затримання. Здійснюється розшук.

Крім того, проводиться досудове розслідування за підозрою заступника командувача 58-ї армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майора Євгена Нікіфорова у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни та дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110,ч. 2 ст. 437 ККУ). Йому також повідомлено про підозру, він перебуває в розшуку і є дозвіл суду на його затримання.

Крім того, командувач 58-ої армії Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Андрій Гурульов підозрюється у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни; дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також фінансування терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР” (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 437 ККУ). Є дозвіл на його затримання, перебуває в розшуку.

Здійснюються розслідування також за підозрою командувача 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майора Сергія Кузовлєва та командира 200-ї окремої мотострілкової Печенегської бригади ЗС РФ генерал-майора Олега Цекова.

“Це окремі кримінальні провадження. Особи підозрюються у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни та дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків. Є дозволи на їх затримання, обидва перебувають у розшуку”, — розповів Р.Кравченко.

Також повідомлено про підозру статс-секретарю — заступнику міністра оборони РФ Миколі Панкову у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни; дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурювання до вчинення державної зради (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 ККУ). Військовій прокуратурі надали дозвіл на заочне досудове розслідування та його затримання, перебуває в розшуку.

Досудове розслідування проводиться також за підозрою заступника головнокомандувача Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-лейтенанта Ігора Турченюка у вчиненні пособництва у веденні агресивної війни; дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків, а також підбурювання до вчинення державної зради (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 ККУ). Є дозвіл на затримання, розшук та заочне досудове розслідування. Тобто зараз слідством виконуються всі дії, направлені на завершення досудового розслідування.

Також Р.Кравченко повідомив, що повідомлено про підозру раднику президента Російської Федерації Сергію Глазьєву, який підозрюється, у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що потягло за собою загибель людей), ч. 2 ст. 28, ст. 436 (пропаганда війни), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) ККУ.

“Є дозвіл на його затримання, розшук та спеціальне досудове розслідування. Встановлено, що наприкінці лютого — на початку березня 2014 року, громадянин РФ Глазьєв, перебуваючи у Москві, діючи за попередньою змовою з групою осіб, здійснював керівництво невстановленими особами, які, перебуваючи в Україні, вчиняли дії, направленні на зміну меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, він висловився щодо необхідності негайного вжиття дієвих заходів Збройними силами РФ для блокування повітряного простору України та знищення українських бронетанкових підрозділів, тобто вчинив публічні заклики до розв’язування воєнного конфлікту з державою Україна”, — розповів прокурор.

Також у рамках кримінального провадження повідомлено про підозру депутату Державної думи РФ, керівнику політичної фракції “Справедлива Росія” Сергію Миронову, який 3 травня 2014 року на своїй офіційній сторінці у мікроблозі Twitter розповсюдив публічні заклики до розв’язання воєнного конфлікту РФ з Україною. Він тоді написав: “Фашистскую гадину надо давить в собственном гнезде! Надо вводить войска — защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов”.

Адмірал Вітко Олександр — командувач Чорноморським флотом РФ. Щодо нього обвинувальний акт направлений до Дніпровського районного суду Києва. Його призначено до розгляду. Також судом задоволено клопотання про здійснення відносно О.Вітка спеціального (заочного) судового провадження. Його обвинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що потягло за собою загибель людей) , ч. 1 ст.111 (шляхом умовлянь, підкупу, обіцянками подальшого проходження служби на нових кораблях ЧФ РФ, збереженням отриманих військових звань та рівнозначних посад, підвищенням розміру грошового забезпечення та іншими соціальними гарантіями на рівні військовослужбовців ЗС РФ та погрозами застосування фізичного насильства у випадку відмови виконувати висунуті вимоги, схиляв військовослужбовців ЗС України до вчинення державної зради, тобто діянь на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а саме до переходу на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України), ст. 113 (диверсія), ч. 2. ст. 28, ч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) ККУ. Суд розглядає обвинувальний акт вже по суті і почав вивчати матеріали кримінального провадження — докази. Наступні судові засідання призначені на 19 та 22 червня. О.Вітко обвинувачується в тому, що у період з 20 лютого по 21 березня 2014 року, використовуючи надані йому повноваження щодо воєнного планування управлінням та застосуванням підрозділів ЧФ РФ, забезпечив військову окупацію території Кримського півострову, чим надав змогу іншим співучасникам виконувати визначені ним ролі у реалізації анексії АР Крим і міста Севастополь шляхом організації проведення незаконних сепаратистських референдумів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України та заподіяння збитків у вигляді втрати державної власності на загальну суму понад 1 трлн грн. Ми перейшли вже до вивчення доказів. Сторона обвинувачення також звернулась у суд з позовною заявою.

“Варто зазначити, що судові засідання здійснюються не так часто, як цього хотілось би обвинуваченню — один-два рази в місяць. Колегія з розгляду справи пояснює це завантаженістю судів”, — повідомив Р.Кравченко.

У провадженні щодо О.Вітка Україна вимагає матеріальну компенсацію у розмірі 1 трильйон 80 мільярдів гривень.