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В прокуратуре рассказали, кому из российских военных и чиновников инкриминируют развязывание войны в Украине

Киев • УНН

 • 23704 просмотра

Большинству инкриминируют посягательство на территориальную целостность Украины и ведение агрессивной войны

В прокуратуре рассказали, кому из российских военных и чиновников инкриминируют развязывание войны в Украине

КИЕВ. 1 июня. УНН. Российская агрессия в Украине, которая длится с 2014 года, не осталась без внимания украинских правоохранительных органов. Ряд российских военных и чиновников подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины, в подготовке и ведении агрессивной войны и в совершении других преступлений. О деталях уголовных производств УНН рассказал прокурор Военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Так называемый уполномоченный представитель президента РФ в аннексирована Крыму Олег Белавенцев. Украинская прокуратура инкриминирует ему пособничество в ведении агрессивной войны; действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательстве к совершению государственной измены. Это производство уже передано в Святошинский районный суд Киева.

"Мною было подано ходатайство о проведении специального судебного производства. Решение будет принято и объявлено судом и, если будет назначено специальное судебное производство, а для этого есть все законные основания, стороной обвинения будет зачитан обвинительный акт. Я также планирую обращаться в суд с исковым заявлением для возмещения нанесенного государству ущерба", - сообщил Р.Кравченко.

Также в Оболонский районный суд Киева передан обвинительный акт в отношении начальника Береговых войск Черноморского флота Российской Федерации генерал-майора Александра Острикова. Он подозревается в совершении пособничества в ведении агрессивной войны; действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательстве к совершению государственной измены (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 437 УК).

Кроме того, открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование Главной военной прокуратурой по подозрению заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова в совершении планирования и подготовки агрессивной войны; пособничестве в ведении агрессивной войны; действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательство к совершению государственной измены (ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111, ч.1, 2 ст. 437 УК (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)). Ему сообщено о подозрении 8 августа 2016. Суд дал разрешение на его задержание. Подозреваемый находится в розыске и военная прокуратура также получила разрешение на осуществление в отношении него специального досудебного расследования.

Следователями также осуществляется досудебное расследование в отношении начальника штаба - первого заместителя командующего Черноморского флота Российской Федерации Александра Носатова по аналогичным подозрениям. Ему также сообщено о подозрении 8 августа 2016. Суд предоставил военной прокуратуре разрешение на задержание А.Носатова, подозреваемый находится в розыске.

Прводится досудебное расследование по подозрению командира 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Александра Толмачева в совершении пособничества в ведении агрессивной войны, а также действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК). Судом дано разрешение на его задержание, проводится розыск. Прокуратурой принимаются все возможные меры для завершения досудебного расследования.

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Также открыто уголовное производство и ведутся следственные действия в отношении заместителя главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации вице-адмирала Александра Федотенкова. Он также обоснованно подозревается в совершении пособничества в ведении агрессивной войны; действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательство к совершению государственной измены (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 437 УК). Ему в августе прошлого года сообщалось о подозрении. Есть разрешение на его задержание и заочное расследование. О.Федотенков находится в розыске.

Досудебное расследование следователями военной прокуратуры проводится по подозрению начальника управления боевой подготовки Черноморского флота Российской Федерации капитана 1-го ранга Александра Чеснокова. Ему инкриминируются аналогичные преступления.

"Мы получили разрешение суда на его задержание", - сказал Р.Кравченко.

По подозрению первого заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Николая Богдановского происходит досудебное расследование. Кроме преступлений, которые инкриминируются и другим высокопоставленным РФ, М.Богдановський подозревается также в нарушении законов и обычаев войны, а именно осуществлении вероломного убийства (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 УК). Его обвиняют в преступлениях, совершенных не только в Крыму, но и на Донбассе. Ему сообщено о подозрении и суд дал разрешение на задержание. Осуществляется розыск.

Кроме того, проводится досудебное расследование по подозрению заместителя командующего 58-й армии Южного военного округа ВС РФ генерал-майора Евгения Никифорова в совершении пособничества в ведении агрессивной войны и действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК). Ему также сообщено о подозрении, он находится в розыске и есть разрешение суда на его задержание.

Кроме того, командующий пятьдесят восьмой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев подозревается в совершении пособничества в ведении агрессивной войны; действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также финансирование террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 258 5, ч. 2 ст. 437 УК). Есть разрешение на его задержание, находится в розыске.

Проводятся расследования также по подозрению командующего 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майора Сергея Кузовлев и командира 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригады ВС РФ генерал-майора Олега Цекова.

"Это отдельные уголовные производства. Лица подозреваются в совершении пособничества в ведении агрессивной войны и действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям. Есть разрешения на их задержание, оба находятся в розыске", - рассказал Р.Кравченко.

Также сообщается о подозрении статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ Николаю Панкову в совершении пособничества в ведении агрессивной войны; действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательство к совершению государственной измены (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 437 УК). Военной прокуратуре дали разрешение на заочное досудебное расследование и его задержание, находится в розыске.

Досудебное расследование проводится также по подозрению заместителя главнокомандующего Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Турченюка в совершении пособничества в ведении агрессивной войны; действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к тяжелым последствиям, а также подстрекательство к совершению государственной измены (ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст . 111, ч. 2 ст. 437 УК). Есть разрешение на задержание, розыск и заочное досудебное расследование. То есть сейчас следствием выполняются все действия, направленные на завершение досудебного расследования.

Также Р.Кравченко рассказал, что сообщено о подозрении советнику Президента Российской Федерации Сергею Глазьеву, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло за собой гибель людей), ч. 2 ст. 28, ст. 436 (пропаганда войны), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК.

"Есть разрешение на его задержание, розыск и специальное досудебное расследование. Установлено, что в конце февраля - начале марта 2014 года, гражданин РФ Глазьев, находясь в Москве, действуя по предварительному сговору с группой лиц, осуществлял руководство неустановленными лицами, которые, находясь в Украине, совершали действия, направленные на изменение границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В частности, он высказался о необходимости немедленного принятия действенных мер Вооруженными силами РФ для блокирования воздушного пространства Украины и уничтожения украинских бронетанковых подразделений, то есть совершил публичные призывы к развязыванию военного конфликта с государством Украина", - рассказал прокурор.

Также в рамках уголовного производства сообщено о подозрении депутату Государственной думы РФ, руководителю политической фракции "Справедливая Россия" Сергею Миронову, который 3 мая 2014 на своей официальной странице в микроблоге Twitter распространил публичные призывы к развязыванию военного конфликта РФ с Украиной. Он тогда написал: "фашистскую гадину надо давит в собственном гнезде! Надо вводит войска - защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов".

Адмирал Витко Александр - командующий Черноморским флотом РФ. К нему обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева. Был назначен к рассмотрению. Также судом удовлетворено ходатайство о проведении в отношении А.Витка специального (заочного) судебного производства. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло за собой гибель людей), ч. 1 ст.111 (путем уговоров, подкупа, обещаниями дальнейшего прохождения службы на новых кораблях ЧФ РФ, сохранением полученных воинских званий и равнозначных должностей, повышением размера денежного обеспечения и другими социальными гарантиями на уровне военнослужащих ВС РФ и угрозами применения физического насилия в случае отказа выполнять выдвинутые требования, склонял военнослужащих ВС Украины к совершению государственной измен, то есть действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта, оказание иностранному государству и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины), в ст. 113 (диверсия), ч. 2. ст. 28, ч. 1, 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК. Суд рассматривает обвинительный акт уже по сути и начал изучать материалы уголовного производства - доказательства. Следующие судебные заседания назначены на 19 и 22 июня.

А.Витко обвиняется в том, что в период с 20 февраля по 21 марта 2014 года, используя предоставленные ему полномочия относительно военного планирования управлением и применением подразделений ЧФ РФ, обеспечил военную оккупацию территории Крымского полуострова, чем дал возможность другим соучастникам выполнять определенные им роли в реализации аннексии АР Крым и города Севастополь путем организации проведения незаконных сепаратистских референдумов, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины и причинения убытков в виде потери государственной собственности на общую сумму более 1 трлн грн.

"Мы перешли уже к изучению доказательств. Сторона обвинения также обратилась в суд с исковым заявлением. Стоит отметить, что судебные заседания проводятся не так часто, как этого хотелось бы обвинению - один-два раза в месяц. Коллегия по рассмотрению дела объясняет это загруженностью судов", - сообщил Р.Кравченко.

В производстве по О.Витка Украины требует материальную компенсацию в размере 1 трлн 80 млрд гривен.

 

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