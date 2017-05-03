Прокурор Р.Кравченко про листи В.Януковича до Москви та свідків із верхівки влади у справі про держзраду

Ви — доволі молода людина. Відчуваєте всю важливість моменту? Вважаєте справу В.Януковича історичною?

Так, я молода людина, мені 27 років. Для себе справу В.Януковича я не вважаю історичною, я відчуваю свою відповідальність у цій справі. Притягнення до кримінальної відповідальності державного зрадника є обов’язком усіх правоохоронних органів. Я — та службова особа, якій випала можливість реалізувати цей обов’язок. Лише результат цього процесу увійде в історію.

Я розумію, що це ще й профілактичний і превентивний засоби для всіх інших вітчизняних високопосадовців. Але торгувати Батьківщиною нікому не дозволимо, тим паче колишньому главі держави. Я розумію, що ця справа є також випробуванням для всієї прокурорської та судової системи, іспит на наш професіоналізм та можливість будувати правову та незалежну державу.

Справа В.Януковича має бути показовою в плані того, щоб ніхто не міг звинуватити сторону обвинувачення в порушенні законодавства.

Не боїтеся тиску на себе? Можливо, вже були якісь спроби тиснути на вас?

Боятися тиску в нашій професії, я вважаю, безглуздо, тому що прокурор покликаний завжди бути на вістрі подій. Боятись відверто говорити про законність чи незаконність тих чи інших дій теж безглуздо, адже завжди знайдеться той, кому дії видадуться не такими, як хотілося б.

Щодо тиску на мене, я думаю, що я своїми професійними та процесуальними діями у цьому або іншому кримінальному провадженні довів, що немає сенсу на мене тиснути, тому що у мене на першому місці — принцип і законність. Кожна спроба тиснути на мене лише породжує ще більше бажання відстоювати законність і правопорядок.

В Оболонському райсуді Києва 4 травня має відбутися підготовче засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича. Спочатку нібито була ідея “великої підозри”, тобто В.Януковича обвинувачували в узурпації влади, але виникає враження, що тактику було змінено і оголошено підозру саме у держзраді. Чи справді було змінено тактику? Чи варто все ж очікувати справи щодо узурпації влади В.Януковичем?

Я хочу відразу виправити, ніякої зміни тактики не було, тому що підозра відносно В.Януковича у держзраді та інших тяжких і особливо тяжких злочинах є великою справою щодо здійснення агресивної війни проти нашої держави Російською Федерацією. Займається розслідуванням та збором доказів у цій справі спеціалізоване управління. Наприклад, основна частина доказів, які Україна представляє у міжнародних інстанціях, була зібрана саме цим управлінням, в якому працюють слідчі та прокурори.

Цю велику справу можна умовно розділити на дві частини: окупація Криму та агресивна війна на Донбасі. В першій частині щодо окупації встановлюються її обставини, збираються докази, повідомляються підозри, направляються обвинувальні акти до суду щодо тих осіб, які виконували дії і керували діями військовослужбовців, направленими на окупацію нашої території — АР Крим і міста Севастополя.

Йдеться про посадових осіб РФ, а також військовослужбовців російської армії. Наприклад, уже в рамках цієї справи суд розглядає обвинувальний акт щодо адмірала, командувача Чорноморського флоту РФ Вітка Олександра Вікторовича. Ця справа вже слухається в Дніпровському райсуді Києва. Також суд слухає справи так званого представника президента РФ у Кримському окрузі Олега Белавенцева і командира 810-ої бригади ВДВ (РФ — ред.) Олександра Острикова. Ці справи слухаються по суті і за спецпроцедурою заочного засудження. І ми вже назбирали достатньо доказів щодо інших високопосадовців органів влади РФ та військовослужбовців.

У рамках цієї справи ми збирали факти і виявили докази держзради В.Януковича, у зв’язку з підготовкою, написанням та направленням екс-президентом листа президенту РФ Путіну. А також ми встановили, що був ще один лист до Ради Федерації РФ щодо введення російських військ та використання їх на території України. Цього для російської влади було достатньо, щоб створити уявлення законності своїх дій і після цього була використана російська армія для окупації частини нашої території.

Адвокати В.Януковича наполягають, що процес незаконний, тому що екс-президенту не вручена підозра. Чи є у військової прокуратури докази, що екс-президент її все-таки отримував? Яким чином це відбувалося?

В.Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні (про держзраду — ред.) як особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй унаслідок невстановлення місцеперебування. Проте нами вжито заходи для вручення підозри у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень — це відповідно до ч.1 ст.42 КПКУ.

Я хочу пояснити: законодавець передбачив, що якщо особа перебуває у розшуку, переховується від органів досудового розслідування, а також перебуває за межами України і не встановлено конкретне її місце проживання або перебування, тоді є можливість направляти на всі відомі адреси проживання або місцеперебування повідомлення про підозру. Відповідно, після виконання таких дій, особа вважається підозрюваною.

Що ми зробили? Ми направили у рамках міжнародної правової допомоги повідомлення про підозру на всі можливі адреси проживання та місцеперебування, в тому числі в РФ. Крім того, підозри направлялись на неправдиву, як нам стало відомо згодом, адресу проживання у Ростові (Ростові-на-Дону — ред.). Також ми вручили копію захисникам для передачі В.Януковичу. Крім того, ми направили ще одну копію до Ростовського обласного суду, де він перебував. Ми отримали відповідь, що суд підозру отримав і передав міністерству юстиції РФ для подальшого її вручення.

Від кур’єрських установ ми отримали повідомлення, що за одною з адрес в Ростові (Ростові-на-Дону — ред.) вийшла жінка у форменому одязі і повідомила, що там ніхто не проживає і не захотіла отримувати копію підозри. Інша кур’єрська служба повідомила, що також не доставила, через те, що за вказаною адресою ніхто не проживає, адже там розташовані складські приміщення.

Для підтвердження нашої правоти хочу акцентувати ще увагу на тому, що 20 січня рішенням Печерського райсуду Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. Під час розгляду клопотання сторони обвинувачення слідчим суддею перевіряється наявність підстав для його задоволення. Ми надали суду два томи доказів щодо виконання нами вимог ст.42 КПК України (щодо повідомлення В.Януковичу про підозру — ред.) і слідча суддя встановила, що вимоги КПК виконані і В.Янукович є підозрюваним. Тобто, суд підтвердив, що в цьому випадку сторона обвинувачення права стосовно того, що В.Янукович є підозрюваним. Тому заяви сторони захисту — це лише маніпуляції думкою суспільства.

Генеральна прокуратура РФ після направлень двох запитів про міжнародну правову допомогу також не вручила підозру. Вони присилають нам “фейкові” заяви про те, що вони готові допитати В.Януковича за участю представників ГПУ. У мене просте людське питання: якщо ви готові, то виконуйте, вам іще 28 листопада 2016 року відправлено запит, чому підозра не вручена, якщо ви готові?

А відповідь отримали?

Перша відповідь була про те, що неможливо виконати запит. А після направлення повторного запиту до суду була відповідь: “Приїжджайте, можете допитати”. Проте, за законодавством, на території РФ ми не можемо допитувати підозрюваного, ми можемо бути лише присутніми під час його допиту російськими слідчими, однак, ми про це не просили, ми просили: допитайте по зазначених запитаннях, але цього ніхто не зробив, бо цілком зрозуміло, що російська сторона не бажає сприяти нам у розкритті цього злочину, бо він був їм потрібен.

А якою була аргументація відмови у допиті?

Жодної аргументації не було, спочатку вони написали, що ваш запит виконанню не підлягає, а потім, як я вже казав, повідомили, що вони готові допитати у нашій присутності...

Щодо того, що підозра В.Януковичу була вручена його захисникам, проте вони її повернули назад ГПУ. При цьому адвокат Ігор Федоренко заявив слідчому вимогу провести вручення матеріалів відповідно до глави 43 КПК України “у порядку міжнародної правової допомоги”, що мається на увазі? Чи було це зроблено слідчим?

По-перше, щодо виконання через міжнародну правову допомогу, як я вже сказав, ми відправили два запити саме про міжнародну правову допомогу. У цих запитах також був пункт про вручення повідомлення про підозру і всіх процесуальних документів. Двічі ми відправляли, але Генпрокуратура РФ відмовляється це робити.

Разом з тим, КПК не передбачає повернення підозри захисником. Це особисте рішення адвоката, яке не має жодних юридичних наслідків. Захист може відмовлятися від отримання підозри, також вони відмовились від отримання обвинувального акту. Сторона обвинувачення все це фіксує — під час вручення обвинувального акту були присутні поняті і вівся відеозапис. Ми (сторона обвинувачення — ред.) зобов’язані надати копії, а у них немає обов’язку їх отримати, це виключно їхнє право. Ми свій обов’язок виконали, при цьому процесуальним шляхом це зафіксували, крім того, копії були направлені їм поштою.

Така поведінка захисту може слугувати для рішення суду про повернення обвинувального акту прокуратурі?

Жодних законних підстав для повернення судом обвинувального акту прокурору немає — акт відповідає всім вимогам кримінального процесуального закону. Органи досудового розслідування виконали всі необхідні процесуальні дії і порушень КПК немає. Ми максимально сприяли, щоб підозрюваний мав право на захист. Після отримання дозволу на спеціальне досудове розслідування, відповідно до ст.297-5 КПК, ми зобов’язані вручати копії процесуальних документів вже захисникам. Ми це зобов’язання виконували. Я вважаю, що така поведінка націлена тільки на затягування часу.

До речі, щодо забезпечення безпеки В.Януковича на території України. Яким чином ви можете це зробити — відправивши його у СІЗО на час судового розгляду?

Ні. Питання поміщення його до СІЗО, якщо б він з’явився, вирішував би тільки суд. Я йому гарантував, що він буде на державному кордоні затриманий мною особисто або слідчим, або іншим працівником правоохоронного органу, доставлений до суду під охороною, де буде вирішуватись питання про застосування щодо нього запобіжного заходу. Ми б просили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але є сторона захисту, яка б наводила свої факти, а суд прийняв би кінцеве рішення.

Наприклад, якщо б суд не застосував до екс-президента запобіжний захід або обрав би більш м’який, зокрема, особисте зобов’язання, ми б надали В.Януковичу, за його заявою, державну охорону, яка б цілодобово забезпечувала його безпеку. Тобто, моя заява про те, що ми готові гарантувати його безпеку, не була пов’язана з тим, що він автоматично опинився б у слідчому ізоляторі. Чи тримати його під вартою, вирішував би суд.

Я так розумію, пропозиція досі в силі?

Так, в силі. Але, відповідно до рішення Печерського райсуду, нам дозволено його затримати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу. Тому мною буде виконано відповідну ухвалу — він буде затриманий та доставлений на засідання під охороною.

Чи відомо прокуратурі фактичне місце проживання Віктора Януковича станом на зараз?

Ні, не відомо. У нас є багато адрес, але жодна з них фактично не підтвердилася. Адреси проживання В.Януковича у Ростові-на-Дону, яку нам надала прокуратура РФ, також не підтвердилась.

А в якому місті він проживає?

За неофіційною інформацією, нібито в Підмосков’ї. Конкретне місце його проживання нам не відоме.

В.Янукович заявляв, що отримав у РФ тимчасовий політичний притулок. Чи є в ГПУ офіційне повідомлення від відповідних органів РФ про те, в якому статусі він перебуває зараз на території РФ?

Оригінал документу ми не бачили, ми бачили лише копію. Генпрокуратура РФ, а також сторона захисту надали нам лише копію цього документу. Він дійсний нібито до жовтня 2017 року. Але бути впевненими, що це правдивий документ, ми не можемо, поки не побачимо оригінал.

Тобто, у сторони обвинувачення немає інформації про те, в якому статусі В.Янукович наразі перебуває в Росії?

Є копія документу, що він отримав даний статус, але 100% підтвердження цього немає.

Підозрюваний неодноразово заявляв, що хоче брати участь у процесі. Чи буде забезпечена його участь через відеозв’язок? Як це буде організовано? Чи буде присутній український консул на судових засіданнях?

Щодо українського консула, я не знаю, процес відкритий і будь-яка особа має право бути присутньою на судових засіданнях. Щодо участі В.Януковича в судових засіданнях в режимі відеоконференції — це питання вирішуватиметься безпосередньо судом. На мою думку, це абсолютний нонсенс, щоб обвинувачений В.Янукович у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.5 ст.27 (пособництво), ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей); ч.5 ст.27 (пособництво), ч.2 ст.437 (розв’язування агресивної війни проти України) КК України, який умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у державний розшук та перебуває на території Російської Федерації, брав участь в засіданнях по відеоконференції і насміхався.

Я вважаю, що він повинен перебувати в українському суді та відповідати за свої дії. Однак, є європейська практика ЄСПЛ, яка передбачає надання обвинуваченому всіх можливих інструментів участі у судовому розгляді справи. Серед цих інструментів є й відеоконференція. Я не виключаю, що сторона захисту клопотатиме перед судом про дозвіл на участь В.Януковича в засіданнях у режимі відеоконференції. У такому випадку вирішуватиме суд — дозволяти відеоконференцію чи ні.

Якщо я не помиляюся, то в разі відеоконференції біля підозрюваного має перебувати офіційна особа, яка встановить його особу. Хто це може бути, крім консула? Адже якщо цього не буде зроблено, то навіть при винесенні обвинувального вироку апеляційна інстанція може скасувати рішення суду на підставі того, що, наприклад, в засіданнях брала участь людина, схожа на екс-президента. Чи може бути біля В.Януковича в Росії представник ГПУ?

Може бути як представник військової прокуратури, так і представник суду, або нашого посольства в РФ. Це може бути будь-яка посадова особа, яка відповідно до КПК має право встановлювати особу та перебувати на засіданнях суду. Я не хочу забігати наперед і щось передбачати з того, що встановлювати має безпосередньо суд. Я не хочу заважати чи впливати на будь-які рішення. Буде клопотання від захисту, буде позиція сторони обвинувачення, а вже суд буде вирішувати, як відбуватиметься процес.

У справі про держзраду В.Януковича давав свідчення вбитий екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков. Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ, заявив, що його свідчення несуттєві. Насправді, чи важливими були його свідчення? Його допит був зафіксований на відео?

Я поважаю свого колегу, але можу тільки жорстко відповісти: звідки пан Горбатюк знає, важливі він свідчення надав чи не важливі? Він (С.Горбатюк — ред.) не був ніколи допущений до цієї справи і не мав доступу до матеріалів і їх не бачив. Це пусті заяви, які я навіть не знаю, на чому ґрунтуються. Я скажу як старший групи прокурорів у цій справі, що для мене кожен свідок, який був допитаний, — важливий і кожен свідок, який підтвердив або дії військовослужбовців щодо окупації нашої території в Криму, або написання листа В.Януковичем, або інші злочини, в яких обвинувачується В.Янукович, кожен свідок надав важливі показання.

Усі показання будуть використані для підтвердження обвинувачення в суді. Вбитий Д.Вороненков надав, я вважаю як процесуальний керівник у цій справі, дуже важливі показання. Ця посадова особа (С.Горбатюк — ред.) не мала доступу і взагалі не знає матеріалів справи, щоб робити такі заяви у ЗМІ.

Допит Д.Вороненкова був записаний на відео?

Ні, не був.

Чому?

Тому що ми планували не обмежуватися одним допитом. Було декілька допитів і планувалися інші допити. Допит в тому числі не записувався тому, що передбачено, що в суді приймаються свідчення від свідків, безпосередньо надані в суді. Такої необхідності не було — записувати покази на відео.

Враховуючи те, що немає відеозапису свідчень, чи будуть враховані вони судом, адже в самому засіданні Д.Вороненков свідчити вже не зможе?

Я не хочу розкривати тактику обвинувачення, але можу з повною впевненістю сказати, що я вже підготувався до цього моменту. Враховуючи практику ЄСПЛ, коли свідок помирає, його покази можуть бути враховані судом. Таке клопотання буде подано. Я не хочу його розкривати повністю. Цю людину, на жаль, вже не повернути, але, враховуючи досвід ЄСПЛ і норми нашого законодавства, я сподіваюся, що досягну мети.

Чому до Д.Вороненкова не були застосовані заходи захисту учасників кримінального провадження, передбачені чинним законодавством України?

Вони передбачають надання захисту за заявою самого свідка про те, що йому погрожують. Коли ми зустрічались з Вороненковим і проводили його допит, він таких заяв не подавав, погроз також не було. За тиждень або за 10 днів до вбивства він повідомив, що він уже перебуває під охороною.

Хто йому надав охорону?

Я не знаю, який саме державний орган йому надав охорону, але охорона була державною.

Чи був допитаний в рамках справи інший екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов і чи буде він свідчити в Оболонському суді?

Авжеж допитаний і він буде свідчити в Оболонському суді.

Скільки всього свідків сторона обвинувачення планує допитати під час розгляду справи?

Взагалі у справі проходить більше 100 свідків. Під час розгляду справи (по суті у суді — ред.) будуть допитані всі свідки.

Чи є серед них діючі і колишні високопосадовці?

Так.

Хто саме?

Екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, Андрій Парубій (голова ВРУ — ред.), Арсеній Яценюк (екс-прем’єр-міністр України — ред.), Олександр Турчинов (секретар РНБО — ред.), Юрій Сергеєв (колишній постійний представник України при ООН — ред.), Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ — ред.), Михайло Коваль (колишній в.о. міністра оборони України — ред.), Андрій Сенченко (колишній т.в.о. заступника голови АПУ, нардеп трьох скликань — ред.), Анатолій Могильов (екс-голова Ради міністрів Криму — ред.), народні депутати Володимир Литвин, Вікторія Сюмар, Володимир Замана (екс-керівник Генерального штабу ЗСУ — ред.) та інші посадовці.

Їх прізвища відомі стороні захисту і всі вони будуть допитані в суді. Хочу підкреслити, що остаточний порядок вивчення доказів у цьому кримінальному провадженні буде визначений судом.

Чи варто очікувати вироку у справі В.Януковича до кінця поточного року?

Я не можу говорити за сторону захисту, чи за суд. Сторона обвинувачення готова працювати кожного дня з ранку до вечора і у вихідні. Ми готові йти максимально об’єктивним шляхом — доводити вину В.Януковича в суді і надавати всі докази. Але треба не забувати про сторону захисту. Я вважаю, що їх клієнт зацікавлений у затягуванні процесу.

Також не можна забувати, що судова гілка влади дуже завантажена і я це знаю з досвіду розгляду інших справ. Суддям щодня приходять нові й нові справи, вони перевантажені. Судді звільняються, йдуть на пенсію і залишається все менше кадрів, а нових не призначають. Це стосується не лише Оболонського райсуду Києва. Така ж ситуація в інших райсудах Києва.

До речі, звільнення судді-члена колегії якось пов’язано зі справою про держзраду В.Януковича?

Ні. Я можу цього суддю охарактеризувати як професійну, відповідальну і принципову людину. Мені відомо, що під час розгляду справи по “Торнадо” (рота патрульної служби міліції особливого призначення — ред.) він написав заяву про звільнення.

Тобто, ще до того, як справу В.Януковича призначили до розгляду?

Так. Заява за власним бажанням. Це було у 2016 році. Але він виявив бажання дослухати справу “Торнадо” до кінця і подав лист, щоб зупинили виконання його заяви про звільнення до того часу, коли він скаже. Мені відомо, що він подав заяву на звільнення, зокрема, вихід на пенсію ще до того, як повідомлення про підозру було В.Януковичу вручено.

Далі буде...