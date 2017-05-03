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Строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Копії документів, які підтверджують отримання екс-президентом України Віктором Януковичем тимчасового політичного притулку у РФ свідчать, що термін його дії закінчується у жовтні 2017 року. Про це в інтерв’ю УНН повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.

Строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні – ГПУ

"Оригінал документу (про отримання тимчасового політичного притулку в РФ – ред.) ми не бачили, бачили лише копію. Генпрокуратура РФ, а також сторона захисту надали нам лише копію даного документу. Він дійсний, нібито, до жовтня 2017 року", - сказав Р.Кравченко.

При цьому представник державного обвинувачення у суді зазначив, що ГПУ не може бути впевнена, що документ, який вона отримала від Генпрокуратури РФ, правдивий, поки не ознайомиться з його оригіналом.

Як повідомляв УНН, 13 жовтня 2016 року адвокат екс-президента України Віталій Сердюк повідомив, що Віктор Янукович отримав тимчасовий притулок у Російській Федерації.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.

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