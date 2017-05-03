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Срок действия временного политического убежища В.Януковича в РФ истекает в октябре - ГПУ

Киев • УНН

 • 16402 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Копии документов, подтверждающих получение экс-президентом Украины Виктором Януковичем временного политического убежища в РФ свидетельствуют, что срок его действия истекает в октябре 2017 года. Об этом в интервью УНН сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.

Срок действия временного политического убежища В.Януковича в РФ истекает в октябре - ГПУ

"Оригинал документа (о получении временного убежища в РФ - ред.) мы не видели, видели только копию. Генпрокуратура РФ, а также сторона защиты предоставили нам только копию данного документа. Он имеет силу, якобы, до октября 2017 года", - сказал Р.Кравченко.

При этом представитель государственного обвинения в суде отметил, что ГПУ не может быть уверена, что документ, который она получила от Генпрокуратуры РФ, правдивый, пока не ознакомится с его оригиналом.

Как сообщал УНН, 13 октября 2016 адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк сообщил, что Виктор Янукович получил временное убежище в Российской Федерации.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

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