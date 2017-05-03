В.Янукович нібито проживає в Підмосков'ї – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За неофіційною інформацією, екс-президент України Віктор Янукович проживає у Підмосков'ї Російської Федерації. Про це в інтерв’ю УНН повідомив прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руслан Кравчeнко.
“За неофіційною інформацією, нібито в Підмосков’ї (проживає В.Янукович — ред.). Конкретне місце його проживання нам не відоме”, — заявив Р.Кравченко.
Як повідомляв УНН, у ГПУ повідомили, що строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні.
Так, 13 жовтня 2016 року адвокат екс-президента України Віталій Сердюк повідомив, що Віктор Янукович отримав тимчасовий притулок у Російській Федерації.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.