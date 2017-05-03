В.Янукович якобы проживает в Подмосковье - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По неофициальной информации, экс-президент Украины Виктор Янукович проживает в Подмосковье Российской Федерации. Об этом в интервью УНН сообщил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравчeнко.
"По неофициальной информации, якобы в Подмосковье (проживает В.Янукович - ред.). Конкретное место его проживания нам не известно", - заявил Р.Кравченко.
Как сообщал УНН, в ГПУ сообщили, что срок действия временного политического убежища В.Януковича в РФ заканчивается в октябре.
Так, 13 октября 2016 года адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк сообщил, что Виктор Янукович получил временное убежище в Российской Федерации.
Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на Майдане Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.