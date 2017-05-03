Прокурор Р.Кравченко о письмах В.Януковича в Москву и свидетелях с верхушки власти по делу о госизмене

Вы - достаточно молодой человек. Чувствуете всю важность момента? Считаете дело В.Януковича историческим?

Да, я молодой человек, мне 27 лет. Для себя дело В.Януковича я не считаю историческим, я чувствую свою ответственность в этом деле. Привлечение к уголовной ответственности государственного изменника является обязанностью всех правоохранительных органов. Я - то должностное лицо, которому выпала возможность реализовать этот долг. Только результат этого процесса войдет в историю.

Я понимаю, что это еще и профилактическое и превентивное средства для всех других отечественных чиновников. Но торговать Родиной никому не позволим, тем более бывшему главе государства. Я понимаю, что это дело также является испытанием для всей прокурорской и судебной системы, экзамен на наш профессионализм и возможность строить правовое и независимое государство.

Дело В.Януковича должно быть показательным в плане того, чтобы никто не мог обвинить сторону обвинения в нарушении законодательства.

Не боитесь давления на себя? Возможно, уже были какие-то попытки давить на вас?

Бояться давления в нашей профессии, я считаю, бессмысленно, потому что прокурор призван всегда быть на острие событий. Бояться откровенно говорить о законности или незаконности тех или иных действий тоже бессмысленно, ведь всегда найдется тот, кому действия кажутся не такими, как хотелось бы.

Относительно давления на меня, я думаю, что я своими профессиональными и процессуальными действиями в этом или другом уголовном производстве доказал, что нет смысла на меня давить, потому что у меня на первом месте - принцип и законность. Каждая попытка давить на меня только порождает еще большее желание отстаивать законность и правопорядок.

В Оболонском райсуде Киева 4 мая должно состояться подготовительное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича. Сначала якобы была идея "большого подозрения", то есть В.Януковича обвиняли в узурпации власти, но создается впечатление, что тактику изменили и объявлено подозрение именно в госизмене. Действительно ли было изменено тактику? Стоит ли все же ожидать дела по узурпации власти В.Януковичем?

Я хочу сразу исправить, никакого изменения тактики не было, потому что подозрение относительно В.Януковича в госизмене и других тяжких и особо тяжких преступлениях является большим делом относительно осуществления агрессивной войны против нашего государства Российской Федерацией. Занимается расследованием и сбором доказательств по этому делу специализированное управление. Например, основная часть доказательств, которые Украина представляет в международных инстанциях, была собрана именно этим управлением, в котором работают следователи и прокуроры.

Это большое дело можно условно разделить на две части: оккупация Крыма и агрессивная война на Донбассе. В первой части относительно оккупации устанавливаются ее обстоятельства, собираются доказательства, сообщаются подозрения, направляются обвинительные акты в суд в отношении тех лиц, которые выполняли действия и руководили действиями военнослужащих, направленными на оккупацию нашей территории - АР Крым и города Севастополя.

Речь идет о должностных лицах РФ, а также военнослужащих российской армии. Например, уже в рамках этого дела суд рассматривает обвинительный акт относительно адмирала, командующего Черноморским флотом РФ Витко Александра Викторовича. Это дело уже слушается в Днепровском райсуде Киева. Также суд слушает дела так называемого представителя президента РФ в Крымском округе Олега Белавенцева и командира 810-ой бригады ВДВ (РФ - ред.) Александра Острикова. Эти дела слушаются по сути и по спецпроцедуре заочного осуждения. И мы уже собрали достаточно доказательств относительно других высокопоставленных чиновников органов власти РФ и военнослужащих.

В рамках этого дела мы собирали факты и обнаружили доказательства госизмены В.Януковича, в связи с подготовкой, написанием и направлением экс-президентом письма президенту РФ Путину. А также мы установили, что было еще одно письмо в Совет Федерации РФ о введении российских войск и использовании на территории Украины. Этого для российских властей было достаточно, чтобы создать представление законности своих действий и после этого была использована российская армия для оккупации части нашей территории.

Адвокаты В.Януковича настаивают, что процесс является незаконным, так как экс-президенту не вручено подозрение. Есть ли у военной прокуратуры доказательства, что экс-президент его все-таки получал? Каким образом это происходило?

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в этом уголовном производстве (о госизмене - ред.) как лицо, в отношении которого составлено сообщение о подозрении, однако его не вручено ему вследствие неустановления местонахождения. Однако нами приняты меры для вручения подозрения способом, предусмотренным УПК Украины для вручения уведомлений - это в соответствии с ч.1 ст.42 УПК.

Я хочу объяснить: законодатель предусмотрел, что если лицо находится в розыске, скрывается от органов предварительного расследования, а также находится за пределами Украины и не установлено конкретное его место жительства или пребывания, тогда есть возможность направлять на все известные адреса проживания или местонахождения сообщение о подозрении. Соответственно, после выполнения таких действий, лицо считается подозреваемым.

Что мы сделали? Мы направили в рамках международной правовой помощи сообщение о подозрении на все возможные адреса проживания и местонахождения, в том числе в РФ. Кроме того, подозрения направлялись на ложный, как нам стало известно впоследствии, адрес проживания в Ростове (Ростове-на-Дону - ред.). Также мы вручили копию защитникам для передачи В.Януковичу. Кроме того, мы направили еще одну копию в Ростовский областной суд, где он находился. Мы получили ответ, что суд подозрение получил и передал министерству юстиции РФ для дальнейшего его вручения.

От курьерских учреждений мы получили сообщение, что по одному из адресов в Ростове (Ростове-на-Дону - ред.) вышла женщина в форменной одежде и сообщила, что там никто не проживает и не захотела получать копию подозрения. Другая курьерская служба сообщила, что также не доставила, потому, что по указанному адресу никто не проживает, ведь там расположены складские помещения.

Для подтверждения нашей правоты хочу акцентировать еще внимание на том, что 20 января решением Печерского райсуда Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования. При рассмотрении ходатайства стороны обвинения следственным судьей проверяется наличие оснований для его удовлетворения. Мы предоставили суду два тома доказательств выполнения нами требований ст.42 УПК Украины (относительно сообщения В.Януковичу о подозрении - ред.) и следственная судья установила, что требования УПК выполнены и В.Янукович является подозреваемым. То есть, суд подтвердил, что в этом случае сторона обвинения права о том, что В.Янукович является подозреваемым. Поэтому заявления стороны защиты - это лишь манипуляции общественным мнением.

Генеральная прокуратура РФ после направления двух запросов о международной правовой помощи тоже не вручила подозрение. Они присылают нам "фейковые" заявления о том, что они готовы допросить В.Януковича с участием представителей ГПУ. У меня простой человеческий вопрос: если вы готовы, то выполняйте, вам еще 28 ноября 2016 года отправлен запрос, почему подозрение не было вручено, если вы готовы?

А ответ получили?

Первый ответ был о том, что невозможно выполнить запрос. А после направления повторного запроса в суд был ответ: "Приезжайте, можете допросить". Однако, по законодательству, на территории РФ мы не можем допрашивать подозреваемого, мы можем только присутствовать при его допросе российскими следователями, однако, мы об этом не просили, мы просили: допросите по указанным вопросах, но этого никто не сделал, потому вполне понятно, что российская сторона не желает содействовать нам в раскрытии этого преступления, потому что оно было им нужно.

А какой была аргументация отказа в допросе?

Никакой аргументации не было, сначала они написали, что ваш запрос исполнению не подлежит, а потом, как я уже говорил, сообщили, что они готовы допросить в нашем присутствии...

Относительно того, что подозрение В.Януковичу было вручено его защитникам, однако они его вернули назад ГПУ. При этом адвокат Игорь Федоренко заявил следователю требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины "в порядке международной правовой помощи", что имеется в виду? Было ли это сделано следователем?

Во-первых, по выполнению через международную правовую помощь, как я уже сказал, мы отправили два запроса именно о международной правовой помощи. В этих запросах также был пункт о вручении уведомления о подозрении и всех процессуальных документов. Дважды мы отправляли, но Генпрокуратура РФ отказывается это делать.

Вместе с тем, УПК не предусматривает возвращения подозрения защитником. Это личное решение адвоката, которое не имеет никаких юридических последствий. Защита может отказываться от получения подозрения, также они отказались от получения обвинительного акта. Сторона обвинения все это фиксирует - во время вручения обвинительного акта присутствовали понятые и велась видеозапись. Мы (сторона обвинения - ред.) обязаны предоставить копии, а у них нет обязанности их получить, это исключительно их право. Мы свой долг выполнили, при этом процессуальным путем это зафиксировали, кроме того, копии были направлены им по почте.

Такое поведение защиты может служить для решения суда о возвращении обвинительного акта прокуратуре?

Никаких законных оснований для возвращения судом обвинительного акта прокурору нет - акт соответствует всем требованиям уголовного процессуального закона. Органы предварительного расследования выполнили все необходимые процессуальные действия и нарушений УПК нет. Мы максимально способствовали, чтобы подозреваемый имел право на защиту. После получения разрешения на специальное досудебное расследование, согласно ст.297-5 УПК, мы обязаны вручать копии процессуальных документов уже защитникам. Мы это обязательство выполняли. Я считаю, что такое поведение нацелено только на затягивание времени.

Кстати, по обеспечению безопасности В.Януковича на территории Украины. Как вы можете это сделать - отправив его в СИЗО на время судебного разбирательства?

Нет. Вопрос помещения его в СИЗО, если бы он появился, решал бы только суд. Я ему гарантировал, что он будет на государственной границе задержан мной лично или следователем, или другим работником правоохранительного органа, доставлен в суд под охраной, где будет решаться вопрос о применении к нему меры пресечения. Мы бы просили избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но есть сторона защиты, которая приводила бы свои факты, а суд принял бы окончательное решение.

Например, если бы суд не применил к экс-президенту меру пресечения или выбрал бы более мягкую, в частности, личное обязательство, мы бы предоставили В.Януковичу, по его заявлению, государственную охрану, которая круглосуточно бы обеспечивала его безопасность. То есть, мое заявление о том, что мы готовы гарантировать его безопасность, не было связана с тем, что он автоматически оказался бы в следственном изоляторе. Держать ли его под стражей, решал бы суд.

Я так понимаю, предложение до сих пор в силе?

Да, в силе. Но, согласно решению Печерского райсуда, нам разрешено его задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Поэтому мной будет выполнено соответствующее постановление - он будет задержан и доставлен на заседание под охраной.

Известно ли прокуратуре фактическое место проживания Виктора Януковича по состоянию на сейчас?

Нет, не известно. У нас есть много адресов, но ни один из них фактически не подтвердился. Адрес проживания В.Януковича в Ростове-на-Дону, который нам предоставила прокуратура РФ, также не подтвердилась.

А в каком городе он проживает?

По неофициальной информации, якобы в Подмосковье. Конкретное место его проживания нам не известно.

В.Янукович заявлял, что получил в РФ временное политическое убежище. Есть ли у ГПУ официальное сообщение от соответствующих органов РФ о том, в каком статусе он находится сейчас на территории РФ?

Оригинал документа мы не видели, мы видели только копию. Генпрокуратура РФ, а также сторона защиты предоставили нам только копию этого документа. Он действителен якобы до октября 2017 года. Но быть уверенными, что это истинный документ, мы не можем, пока не увидим оригинал.

То есть, у стороны обвинения нет информации о том, в каком статусе В.Янукович сейчас находится в России?

Есть копия документа, о том, что он получил данный статус, но 100% подтверждения этому нет.

Подозреваемый неоднократно заявлял, что хочет участвовать в процессе. Будет ли обеспечено его участие через видеосвязь? Как это будет организовано? Будет ли присутствовать украинский консул в судебных заседаниях?

Что касается украинского консула, я не знаю, процесс открытый и любое лицо имеет право присутствовать на судебных заседаниях. Об участии В.Януковича в судебных заседаниях в режиме видеоконференции - этот вопрос будет решаться непосредственно судом. По моему мнению, это абсолютный нонсенс, чтобы В.Янукович, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена) ч.5 ст.27 (пособничество), ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей); ч.5 ст.27 (пособничество), ч.2 ст.437 (развязыванию агрессивной войны против Украины) УК Украины, который умышленно и безосновательно уклоняется от явки на вызовы следователя, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, объявлен в государственный розыск и находится на территории Российской Федерации, участвовал в заседаниях по видеоконференции и насмехался.

Я считаю, что он должен находиться в украинском суде и отвечать за свои действия. Однако, европейская практика ЕСПЧ предусматривает предоставление обвиняемому всех возможных инструментов участия в судебном рассмотрении дела. Среди этих инструментов есть и видеоконференция. Я не исключаю, что сторона защиты будет ходатайствовать перед судом о разрешении на участие В.Януковича в заседаниях в режиме видеоконференции. В таком случае будет решать суд - позволять видеоконференцию или нет.

Если я не ошибаюсь, то в случае видеоконференции возле подозреваемого должно находиться официальное лицо, которое установит его личность. Кто это может быть, кроме консула? Ведь если этого не будет сделано, то даже при вынесении обвинительного приговора апелляционная инстанция может отменить решение суда на основании того, что, например, в заседаниях участвовал человек, похожий на экс-президента. Может ли быть с В.Януковичем в России представитель ГПУ?

Может быть как представитель военной прокуратуры, так и представитель суда, или нашего посольства в РФ. Это может быть любое должностное лицо, которое, в соответствии с УПК, вправе устанавливать личность и находиться на заседаниях суда. Я не хочу забегать наперед и что-то предсказывать с того, что устанавливать должен непосредственно суд. Я не хочу мешать или влиять на любые решения. Будет ходатайство от защиты, будет позиция стороны обвинения, а уже суд будет решать, как будет происходить процесс.

По делу о госизмене В.Януковича давал показания убитый экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ, заявил, что его показания несущественны. На самом деле, его показания были важными? Его допрос был зафиксирован на видео?

Я уважаю своего коллегу, но могу только жестко ответить: откуда господин Горбатюк знает, важные он показания дал или не важные? Он (С.Горбатюк - ред.) не был никогда допущен к этому делу и не имел доступа к материалам и их не видел. Это пустые заявления, которые я даже не знаю, на чем основываются. Я скажу как старший группы прокуроров в этом деле, что для меня каждый свидетель, который был допрошен, - важный и каждый свидетель, который подтвердил или действия военнослужащих по оккупации нашей территории в Крыму, или написание письма В.Януковичем, или другие преступления, в которых обвиняется В.Янукович, каждый свидетель предоставил важные показания.

Все показания будут использованы для подтверждения обвинения в суде. Убитый Д.Вороненков предоставил, я считаю как процессуальный руководитель в этом деле, очень важные показания. Это должностное лицо (С.Горбатюк - ред.) не имело доступа и вообще не знает материалов дела, чтобы делать такие заявления в СМИ.

Допрос Д.Вороненкова был записан на видео?

Нет, не был.

Почему?

Потому что мы планировали не ограничиваться одним допросом. Было несколько допросов и планировались другие допросы. Допрос, в том числе, не записывался потому, что предусмотрено, что в суде принимаются показания от свидетелей, непосредственно предоставленные ими в суде. Такой необходимости не было - записывать показания на видео.

Учитывая то, что нет видеозаписи показаний, будут ли они учтены судом, ведь в самом заседании Д.Вороненков свидетельствовать уже не сможет?

Я не хочу раскрывать тактику обвинения, но могу с полной уверенностью сказать, что я уже подготовился к этому моменту. Учитывая практику ЕСПЧ, когда свидетель умирает, его показания могут быть учтены судом. Такое ходатайство будет подано. Я не хочу его раскрывать полностью. Этого человека, к сожалению, уже не вернуть, но, учитывая опыт ЕСПЧ и нормы нашего законодательства, я надеюсь, что достигну цели.

Почему к Д.Вороненкову не были применены меры защиты участников уголовного судопроизводства, предусмотренные действующим законодательством Украины?

Они предусматривают предоставление защиты по заявлению самого свидетеля о том, что ему угрожают. Когда мы встречались с Д.Вороненковым и проводили его допрос, он таких заявлений не подавал, угроз также не было. За неделю или за 10 дней до убийства он сообщил, что уже находится под охраной.

Кто ему предоставил охрану?

Я не знаю, какой именно государственный орган ему предоставил охрану, но охрана была государственной.

Был ли допрошен в рамках дела другой экс-депутата Госдумы РФ Илья Пономарев и будет ли он свидетельствовать в Оболонском суде?

Да, был допрошен и он будет свидетельствовать в Оболонском суде.

Сколько всего свидетелей сторона обвинения планирует допросить в ходе рассмотрения дела?

Вообще по делу проходит более 100 свидетелей. При рассмотрении дела (по сути в суде - ред.) будут допрошены все свидетели.

Есть ли среди них действующие и бывшие высокопоставленные лица?

Да.

Кто именно?

Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, Андрей Парубий (председатель ВРУ - ред.), Арсений Яценюк (экс-премьер-министр Украины - ред.), Александр Турчинов (секретарь СНБО - ред.), Юрий Сергеев (бывший постоянный представитель Украины при ООН - ред.), Арсен Аваков (министр внутренних дел - ред.), Михаил Коваль (бывший и.о. министра обороны Украины - ред.), Андрей Сенченко (бывший вр.и.о. заместителя председателя АПУ, нардеп трех созывов - ред.), Анатолий Могилев (экс-председатель Совета министров Крыма - ред.), народные депутаты Владимир Литвин, Виктория Сюмар, Владимир Замана (экс-руководитель Генерального штаба ВСУ - ред.) и другие должностные лица.

Их фамилии известны стороне защиты и все они будут допрошены в суде. Хочу подчеркнуть, что окончательный порядок изучения доказательств в этом уголовном производстве будет определен судом.

Стоит ли ожидать приговора по делу В.Януковича до конца текущего года?

Я не могу говорить за сторону защиты, или за суд. Сторона обвинения готова работать каждый день с утра до вечера и в выходные. Мы готовы идти максимально объективным путем - доказывать вину В.Януковича в суде и предоставлять все доказательства. Но надо не забывать о стороне защиты. Я считаю, что их клиент заинтересован в затягивании процесса.

Также нельзя забывать, что судебная ветвь власти очень загружена и я это знаю по опыту рассмотрения других дел. Судьям ежедневно приходят новые и новые дела, они перегружены. Судьи увольняются, уходят на пенсию и остается все меньше кадров, а новых не назначают. Это касается не только Оболонского райсуда Киева. Такая же ситуация в других райсудах Киева.

Кстати, увольнение судьи-члена коллегии как-то связано с делом о госизмене В.Януковича?

Нет. Я могу этого судью охарактеризовать как профессионального, ответственного и принципиального человека. Мне известно, что при рассмотрении дела по "Торнадо" (рота патрульной службы милиции особого назначения - ред.) он написал заявление об увольнении.

То есть, еще до того, как дело В.Януковича назначили к рассмотрению?

Да. Заявление по собственному желанию. Это было в 2016 году. Но он изъявил желание дослушать дело "Торнадо" до конца и подал письмо, чтобы остановили выполнение его заявления об увольнении до тех пор, когда он скажет. Мне известно, что он подал заявление на увольнение, в частности, выход на пенсию еще до того, как сообщение о подозрении было вручено В.Януковичу.

Продолжение следует...