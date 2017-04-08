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ГПУ назвала статті, за якими визнали винними екс-бійців "Торнадо"

Київ • УНН

 • 17761 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України оприлюднила статті, за якими 7 квітня Оболонський районний суд міста Києва визнав винними дванадцять колишніх співробітників роти міліції "Торнадо", передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

Зокрема, суд визнав винними:

Руслана Оніщенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України та визначив остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням спеціального звання – лейтенант міліції.

Миколу Цукура у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2,3 ст. 357 КК України та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням спеціального звання – лейтенант міліції.

Данііла Ляшука у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Іллю Холода у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.

Микиту Куста у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Бориса Гульчука у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Максима Глєбова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Анатолія Пламадялу у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Юрія Шевченка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 3 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Романа Іваша у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Андрія Демчука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Микиту Свиридовського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Нагадаємо, військова прокуратура планує оскаржити вирок екс-бійцям “Торнадо”.

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