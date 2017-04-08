ГПУ назвала статті, за якими визнали винними екс-бійців "Торнадо"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України оприлюднила статті, за якими 7 квітня Оболонський районний суд міста Києва визнав винними дванадцять колишніх співробітників роти міліції "Торнадо", передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
Зокрема, суд визнав винними:
Руслана Оніщенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 342, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України та визначив остаточне покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням спеціального звання – лейтенант міліції.
Миколу Цукура у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2,3 ст. 357 КК України та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням спеціального звання – лейтенант міліції.
Данііла Ляшука у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Іллю Холода у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі.
Микиту Куста у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бориса Гульчука у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Максима Глєбова у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Анатолія Пламадялу у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Юрія Шевченка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 3 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.
Романа Іваша у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.
Андрія Демчука у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.
Микиту Свиридовського у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, та визначив остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.
Нагадаємо, військова прокуратура планує оскаржити вирок екс-бійцям “Торнадо”.