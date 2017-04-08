ГПУ назвала статьи, по которым признали виновными экс-бойцов "Торнадо"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103699 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159387 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117758 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117288 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113009 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104600 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107160 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103648 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154313 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГПУ назвала статьи, по которым признали виновными экс-бойцов "Торнадо"

ГПУ назвала статьи, по которым признали виновными экс-бойцов "Торнадо"

Киев  •  УНН

 • 17758 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины обнародовала статьи, по которым 7 апреля Оболонский районный суд города Киева признал виновными двенадцать бывших сотрудников роты милиции "Торнадо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

В частности, суд признал виновными:

Руслана Онищенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины и определил окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением специального звания - лейтенант милиции.

Николая Цукура в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2,3 ст. 357 УК Украины и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением специального звания - лейтенант милиции.

Даниила Ляшука в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Илью Холода в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Никиту Куста в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Бориса Гульчука в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Максима Глебова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Анатолия Пламадяла в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Юрия Шевченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 3 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.

Романа Иваша в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.

Андрея Демчука в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.

Никиту Свиридовского в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.

Напомним, военная прокуратура планирует обжаловать приговор экс-бойцам "Торнадо".

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