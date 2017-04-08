ГПУ назвала статьи, по которым признали виновными экс-бойцов "Торнадо"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Генеральная прокуратура Украины обнародовала статьи, по которым 7 апреля Оболонский районный суд города Киева признал виновными двенадцать бывших сотрудников роты милиции "Торнадо", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
В частности, суд признал виновными:
Руслана Онищенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 342, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 353, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины и определил окончательное наказание в виде 11 лет лишения свободы с лишением специального звания - лейтенант милиции.
Николая Цукура в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2,3 ст. 357 УК Украины и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением специального звания - лейтенант милиции.
Даниила Ляшука в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Илью Холода в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
Никиту Куста в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 153 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Бориса Гульчука в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Максима Глебова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 120, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Анатолия Пламадяла в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 353 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Юрия Шевченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 3 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.
Романа Иваша в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.
Андрея Демчука в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.
Никиту Свиридовского в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 146 УК Украины, и определил окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока продолжительностью 2 года и с лишением специального звания - младший сержант милиции.
Напомним, военная прокуратура планирует обжаловать приговор экс-бойцам "Торнадо".