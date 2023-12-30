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Никаких военных целей в Украине у рф нет, есть только масштабное убийство гражданского населения - Подоляк

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:42  •  23111 просмотра

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Михаил Подоляк утверждает, что целью россии в Украине являются массовые убийства гражданского населения без каких-либо военных целей.

рф нет никаких военных целей в Украине, а ее главная цель -  масштабное убийство гражданского населения другой страны. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Детали

"Можно сколько угодно рассказывать на заседании Совета безопасности ООН о том, что "рф достигнет своих кровавых целей в Украине и всех победит", но почти два года войны четко свидетельствуют о следующем", - написал Подоляк.

По его словам, рф в финале проигрывает, потому что "государство" такого типа не нужно современному миру. Также он добавил, что два года войны уже доказали несостоятельность рф, и лишь количество потенциальных смертников, которых рф отправляет в чужую страну, оттягивает время финального краха криминальной империи.

"Третье: никаких военных целей в Украине у рф нет, а есть только масштабное убийство гражданского населения другой страны. Четвертое: масштабные ракетные атаки имеют только геноцидные намерения, и поэтому они должны сбиваться", - сказал советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что в любом случае все официальные представители рф, в том числе и те, которые оскорбляют своим присутствием международные площадки, смогут отсидеть длительные сроки в специальных тюрьмах за массовые военные преступления. 

Напомним

Во время экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, которое состоялось поздно вечером в пятницу, помощник генсека ООН Мохамед Хиари осудил нападение россии на Украину, которое произошло за последние сутки.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Жодних військових цілей в Україні у рф немає, є лише масштабне вбивство громадянського населення - Подоляк
Podolyak: Russia has no military goals in Ukraine, only large-scale killing of civilians - Podolyak
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Никаких военных целей в Украине у рф нет, есть только масштабное убийство гражданского населения - Подоляк

Михаил Подоляк утверждает, что целью россии в Украине являются массовые убийства гражданского населения без каких-либо военных целей.

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