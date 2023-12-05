Нигер прекращает военное партнерство с Европейским Союзом
Киев • УНН
Хунта Нигера, захватившая власть в июле 2023 года, прекратила военное партнерство с ЕС и отозвала развертывание миссии ЕС EUCAP в стране.
Хунта Нигера, которая пришла к власти в результате переворота в июле, в понедельник объявила о разрыве военного партнерства с Европейским Союзом и отзыве разрешения на развертывание миссии ЕС в стране. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Партнерство между ЕС и Нигером началось в 2012 году после создания миссии EUCAP (Миссии ЕС по развитию потенциала) в Сахеле-Нигере. Согласно официальным данным, миссия насчитывала до 150 работников.
Задача миссии EUCAP в Нигере заключалась в помощи по укреплению сектора внутренней безопасности страны и его способности противостоять различным угрозам безопасности. Осуществлялось это путем обучения, стратегических консультаций и предоставления оборудования.
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Военный переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.
Дополнение
Бывшая французская колония, Нигер до переворота был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.
Нигер прекращает военное партнерство с Европейским Союзом
Хунта Нигера, захватившая власть в июле 2023 года, прекратила военное партнерство с ЕС и отозвала развертывание миссии ЕС EUCAP в стране.
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