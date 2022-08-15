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Дело MH17: суд в Нидерландах объявит приговор 17 ноября

Киев • УНН

 • 131443 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Нидерландский суд заявил, что 17 ноября объявит приговор по делу об авиакатастрофе малазийского Boeing рейса MH17. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Дело MH17: суд в Нидерландах объявит приговор 17 ноября

Цитата

"Нидерландский суд, рассматривающий дело в отношении четырех подозреваемых в аварии рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной в 2014 году, заявил в понедельник, что вынесет свой приговор 17 ноября", – говорится в сообщении.

Детали

Прокуратура обвиняет в авиакатастрофе четырех человек – Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. По данным следствия, обвиняемые помогли доставить ракетную систему, которую российские сепаратисты применили против малазийского Boeing.

Прокуроры требуют пожизненного срока для всех четырех подозреваемых.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению MH17. Это трое граждан России и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбыте самолета рейса MH17.

17 июля 2022 года МИД Украины обнародовало заявление, в котором подчеркнуло, что страна остается непоколебимой в своем обязательстве’добиться правды, справедливости и ответственности за убытие рейса MH17.

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