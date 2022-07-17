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Україна непохитна у зобов’язанні домогтися правди та відповідальності за збиття рейсу MH17 – МЗС

Україна непохитна у зобов’язанні домогтися правди та відповідальності за збиття рейсу MH17 – МЗС

Київ • УНН

 • 197082 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домогтися правди, справедливості та відповідальності за збиття малазійського Boeing рейсу MH17. Про це йдеться в заяві МЗС України у зв’язку з восьмими роковинами авіакатастрофи, передає УНН.

Цитата

"У цей день ми відзначаємо восьмі роковини збиття літака малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Наші думки залишаються з тими, хто загинув на борту, з їхніми сім’ями та близькими. Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17", - ідеться у заяві МЗС.

Деталі

Як зазначили, Україна цілком довіряє незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації.

"Ми закликаємо всі залучені держави та сторони у повній мірі співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", - ідеться у повідомленні.

У МЗС додали, що Україна вкотре висловлює глибокі співчуття родинам і близьким жертв збиття рейсу MH17.

"Триваюче вторгнення росії в Україну, безсумнівно, важке і болісне нагадування родинам і близьким про трагічні обставини збиття рейсу MH17. Попри те, що ніщо не може повернути тих, хто втратив життя, або зменшити горе та страждання, якого зазнали їхні сім’ї та близькі, вкрай важливо, щоб ми домагалися відповідальності та гарантували, щоб такий трагічний інцидент ніколи не повторився", - ідеться у заяві.

Також президент України Володимир Зеленський, згадуючи роковини катастрофи літака рейсу МН17, написав у Twitter, що зараз рф продовжує сіяти горе та смерть на українській землі.

"Але ніщо не залишиться непокараним! Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності!" – наголосив Зеленський.

Доповнення

Як стало відомо, вирок у справі про аварію малазійського Boeing рейсу MH17 буде ухвалено не раніше 17 листопада.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Це троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. 

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

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