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Украина непоколебима в обязательстве добиться правды и ответственности за сбитый рейс MH17 – МИД

Украина непоколебима в обязательстве добиться правды и ответственности за сбитый рейс MH17 – МИД

Киев • УНН

 • 197077 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиться правды, справедливости и ответственности за сбитый малазийский Boeing рейса MH17. Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с восьмой годовщиной авиакатастрофы, передает УНН.

Цитата

"В этот день мы отмечаем восьмую годовщину сбития самолета малайзийских авиалиний MH17, которое привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Наши мысли остаются с погибшими на борту, с их семьями и близкими. Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17", - говорится в заявлении МИД.

Детали

Как отметили, Украина полностью доверяет независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации.

"Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их членов семей", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина в очередной раз выражает глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбитого рейса MH17.

"Длительное вторжение россии в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбитого рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, которые испытали их семьи и близкие, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы такой трагический инцидент никогда не повторился", - говорится в заявлении.

Также президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая годовщину крушения самолета рейса МН17, написал в Twitter, что сейчас россия продолжает сеять горе и смерть на украинской земле.

"Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности!" – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Как стало известно, приговор по делу об аварии малазийского Boeing рейса MH17 будет вынесен не ранее 17 ноября.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, которая принадлежала 53-й бригаде из города Курск в российской федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к крушению MH17. Это трое граждан рф и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

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