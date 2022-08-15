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Справа MH17: суд у Нідерландах оголосить вирок 17 листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Нідерландський суд заявив, що 17 листопада оголосить вирок у справі про авіакатастрофу малазійського Boeing рейсу MH17. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.

Справа MH17: суд у Нідерландах оголосить вирок 17 листопада

Цитата

"Нідерландський суд, який розглядає справу щодо чотирьох підозрюваних у аварії рейсу MH17 Malaysia Airlines над Україною у 2014 році, заявив у понеділок, що винесе свій вирок 17 листопада", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Прокуратура звинувачує в авіакатастрофі чотирьох осіб – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка. За даними слідства, обвинувачені допомогли доправити ракетну систему, яку російські сепаратисти застосували проти малазійського Boeing.

Прокурори вимагають довічних термінів для всіх чотирьох підозрюваних.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17. Це троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

17 липня 2022 року МЗС України оприлюднило заяву, у якій наголосило, що країна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домогтися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.

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