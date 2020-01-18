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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Нидерландский мотогонщик перенес клиническую смерть на "Дакаре"

Киев • УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В рамках ралли "Дакар" произошла авария следствием которой едва не стала потеря жизни нидерландского мотогонщик Эдвина Стравера, информирует УНН со ссылкой на издание "AD".

Нидерландский мотогонщик перенес клиническую смерть на "Дакаре"

48-летний Стравер не справился с управлением, врезался в дюну на скорости примерно 50 км в час и сломал шейный позвонок.

В результате у спортсмена остановилось сердце на 10 минут. Спасатели на месте аварии восстановили пульс Страверу и доставили его в больницу в критическом состоянии.

Примечательно, что Стравер перед началом этапа занимал 38 место.

Отмечено, что победа досталась чилийцу Пабло Кинтанилья. Он был на девять секунд впереди австрийца Матиаса Уокнера.

Как сообщалось ранее, на седьмом этапе умер португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.

Украинские Национальные Новости

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