Нідерландський мотогонщик переніс клінічну смерть на "Дакарі"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В рамках ралі “Дакар” сталася аварія наслідком якої ледь не стала втрата життя нідерландського мотогонщик Едвіна Стравера, інформує УНН з посиланням на видання “AD”.
48-річний Стравер не впорався з керуванням, врізався в дюну на швидкості приблизно 50 км на годину і зламав шийний хребець.
Як наслідок у спортсмена зупинилося серце на 10 хвилин. Рятівники на місці аварії відновили пульс Страверу і доставили його у лікарню в критичному стані.
Примітно, що Стравер перед початком етапу займав 38-е місце.
Зазначено, що перемога дісталася чилійцеві Пабло Кінтанільї. Він був на дев’ять секунд попереду австрійця Матіаса Уокнера.
Як повідомлялося раніше, на сьомому етапі помер португальський мотогонщик Паулу Гонсалвеш.