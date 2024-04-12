Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский

Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте в телефонном разговоре с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Только что в телефонном разговоре Премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности. Спасибо, Марк, спасибо, нидерландский народ! Это образцовый пример поддержки Украины - написал Президент.

Также, как Зеленский сообщил, что обсудил с Рютте о совместной работе с партнерами над ускорением поставок снарядов для артиллерии, амуниции и систем ПВО. Зеленский поблагодарил Рютте за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков. Также рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться.

Как добавил Президент, лидеры также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран.

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