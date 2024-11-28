Нидерланды сообщили о передаче Украине новых пусковых установок Patriot

Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в соцсети Х в четверг, пишет УНН.

Детали

"Украинцев ждет тяжелая зима, поскольку разрушительные авианалеты продолжаются. Поэтому мы поставили 3 пусковые трубы Patriot. Это спасает человеческие жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. В наших общих интересах есть и остается остановить российскую агрессию", - написал Брекельманс.

Нидерланды передадут Украине беспилотники стоимостью 42,6 млн евро