Нидерланды сообщили о передаче Украине новых пусковых установок Patriot
Киев • УНН
Министр обороны Нидерландов сообщил о передаче Украине трех пусковых установок Patriot. Это поможет защитить критически важную инфраструктуру и спасти жизни людей во время зимних авиаударов.
Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс в соцсети Х в четверг, пишет УНН.
Детали
"Украинцев ждет тяжелая зима, поскольку разрушительные авианалеты продолжаются. Поэтому мы поставили 3 пусковые трубы Patriot. Это спасает человеческие жизни и защищает жизненно важную инфраструктуру. В наших общих интересах есть и остается остановить российскую агрессию", - написал Брекельманс.
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