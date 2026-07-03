Нидерланды согласились разместить Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, в ходе которого украинский лидер поблагодарил за решение Нидерландов принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Провел очень предметный разговор с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Благодарен за готовность и впредь помогать нашему государству. Проинформировал о последствиях очередных российских ударов. Сегодня в Киеве завершился разбор завалов после атаки в ночь на четверг. Только этот один террористический удар унес жизни 30 человек

Он отметил, что важно, что Украина была готова предпринимать шаги для защиты жизни, и ПВО – одна из ключевых тем сотрудничества с Нидерландами.

Также хочу сегодня поблагодарить за историческое решение Нидерландов принять у себя полноценный Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Это решение позволит привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии, а не только за его последствия. Согласовали график наших следующих встреч. Благодарю Нидерланды за солидарность и поддержку