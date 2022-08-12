Нидерланды присоединились к подготовке ВСУ в Великобритании – Резников

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"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Голландский персонал начнет свою миссию в этом августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа. Спасибо Кайси Оллонгрен (министр обороны Нидерландов – ред.) за дружбу и поддержку", – написал министр.

Напомним

9 августа Алексей Резников сообщил, что военные инструкторы из Финляндии также будут учить бойцов ВСУ в Великобритании.