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Нидерланды присоединились к подготовке ВСУ в Великобритании – Резников

Киев • УНН

 • 109647 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Нидерланды присоединились к программе подготовки украинских военных в Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНН.

Нидерланды присоединились к подготовке ВСУ в Великобритании – Резников

Цитата

"Нидерланды присоединились к британской программе подготовки военнослужащих ВСУ. Голландский персонал начнет свою миссию в этом августе. Чем больше у нас будет хорошо подготовленных бойцов, тем ближе наша победа. Спасибо Кайси Оллонгрен (министр обороны Нидерландов – ред.) за дружбу и поддержку", – написал министр.

Напомним

9 августа Алексей Резников сообщил, что военные инструкторы из Финляндии также будут учить бойцов ВСУ в Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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