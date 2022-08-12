Нідерланди приєдналися до підготовки ЗСУ у Великій Британії – Резніков

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"Нідерланди приєдналися до британської програми підготовки військовослужбовців ЗСУ. Голландський персонал розпочне свою місію цього серпня. Що більше у нас буде добре підготовлених бійців, то ближче наша перемога. Дякую Кайсі Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів – ред.) за дружбу і підтримку", – написав міністр.

Нагадаємо

9 серпня Олексій Резніков повідомив, що військові інструктори з Фінляндії також навчатимуть бійців ЗСУ у Великій Британії.