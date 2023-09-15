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Нидерланды хотят помочь Украине создать базу ДНК

Нидерланды хотят помочь Украине создать базу ДНК

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство Нидерландов выразило стремление помочь Украине создать базу ДНК, которая могла бы облегчить воссоединение детей, похищенных россией, с их родителями. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление властей Нидерландов.

Цитата 

«С момента вторжения в Украину россия похитила тысячи украинских детей. Эта целенаправленная политика России является беспрецедентно жестокой и разрушает семьи’. Эти дети не должны исчезать с радаров. Очень важно, чтобы их вернули и воссоединили со своими семьями. Нидерланды могут помочь Украине этими наборами ДНК», - говорится в заявлении. 

Детали  

В разговоре с украинской делегацией министр Брюинс Слот поделился намерением Нидерландов поддержать Украину в новом проекте воссоединения ДНК’, 

Сделав доступными экспресс-тесты ДНК, Нидерланды хотят помочь Украине создать базу данных ДНК. Это позволяет быстрее наладить родственные отношения вернувшихся похищенных россией детей. Также возвращенные из России украинские дети смогут как можно скорее воссоединиться со своими семьями. Проект также помогает собирать доказательства похищения детей для поддержки судебного преследования за военные преступления, в том числе Международным уголовным судом.

Напомним

Организация Save Ukraine вернула еще 13 украинских детей с оккупированных территорий Херсонщины, Луганщины и Запорожской области.

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