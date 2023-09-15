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Нідерланди хочуть допомогти Україні створити базу ДНК

Нідерланди хочуть допомогти Україні створити базу ДНК

Київ • УНН

 • 236934 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд Нідерландів висловив прагнення допомогти Україні створити базу ДНК, яка могла б полегшити возз'єднання дітей, який викрала росія, с їхніми батьками. Про це пише УНН з посиланням на відповідну заяву влади Нідерландів.

Цитата 

«З моменту вторгнення в Україну росія викрала тисячі українських дітей. Ця цілеспрямована політика росії є безпрецедентно жорстокою та руйнує сім’ї. Ці діти не повинні зникати з радарів. Дуже важливо, щоб їх повернули та возз’єднали зі своїми родинами. Нідерланди можуть допомогти Україні цими наборами ДНК», - йдеться у заяві. 

Деталі  

У розмові з українською делегацією міністр Брюїнс Слот поділився наміром Нідерландів підтримати Україну в новому проекті возз’єднання ДНК. 

Зробивши доступними експрес-тести ДНК, Нідерланди хочуть допомогти Україні створити базу даних ДНК. Це дозволяє швидше налагодити родинні стосунки викрадених росією дітей, які повернулися. Також повернуті з росії українські діти зможуть якомога швидше возз’єднатися зі своїми родинами. Проєкт також допомагає збирати докази викрадення дітей для підтримки судового переслідування за військові злочини, в тому числі Міжнародним кримінальним судом.

Нагадаємо

Організація Save Ukraine повернула ще 13 українських дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області.

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