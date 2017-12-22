Нидерланды готовы принять Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Нидерланды готовы принять бывшего главу Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеилу Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Халбах Зейлстра, передает УНН со ссылкой на DW.
"Он женат на голландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству это возможно", - заявил Х.Зейлстра.
При этом, по информации нидерландских чиновников, адвокат М.Саакашвили спрашивал службу иммиграции и натурализации о возможности семейного воссоединения политика с женой в Нидерландах.
Как сообщила пресс-секретарь министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны "определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство".
Напомним, по данным De Telegraaf, в Нидерлан удовлетворили запрос экс-президента Грузии Саакашвили на получение визы.
Сам Саакашвили опроверг информацию о своем намерении получить получить голландскую визу.