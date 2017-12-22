Нідерланди готові прийняти Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Нідерланди готові прийняти колишнього голову Одеської ОДА і екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якщо він вирішить залишити Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра, передає УНН з посиланням на DW.
“Він одружений з нідерландкою, і якщо він подасть заявку на паспорт, за нідерландським законодавством, це можливо”, — заявив Х.Зейлстра.
При цьому, за інформацією нідерландських урядовців, адвокат М.Саакашвілі питав службу імміграції та натуралізації щодо можливості родинного возз’єднання політика з дружиною в Нідерландах.
Як повідомила речниця міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції та натуралізації країни “визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий дозвіл на проживання”.
Нагадаємо, за даними De Telegraaf, у Нідерланах задовольнили запит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на отримання візи.
Сам М.Саакашвілі заперечив інформацію про свої наміри отримати отримати голландську візу.